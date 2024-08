Carlos Sobera bromea con el primo hermano de Almeida al conocerle en 'First Dates Hotel': "No sé si me tiene aprecio, no me invitó a su boda"

Carlos Sobera bromeaba: "Los perros no estarán buscando pareja, porque tengo también para ellos". Y es que en 'First Dates Hotel' no falta absolutamente de nada. E iba a encontrarse en el hotel con Juan Antonio, un soltero de 64 años "broker de arte", con multitud de títulos reales y nobiliarios en España a sus espaldas. Se define como alguien "muy sibarita": "Me gusta lo bueno y me lo puedo permitir".