El atún rojo de acuicultua muestra en Cartagena su modelo sostenible y su excelencia gastronómica

José Ribagorda 03 OCT 2025 - 12:42h.

Tras advertiros hace semanas del riesgo de suministro de pescado que tendríamos si no existieran las granjas marinas, he querido conocer de primera mano en el vivero El Gorguel de Cartagena, en Murcia, como se desarrolla la crianza del atún rojo, constatando que aúna innovación, sostenibilidad y excelencia culinaria.

Gracias a piscifactorías como ésta como esta en nuestras pescaderías podemos encontrar atún rojo de calidad sin que comprometamos la sostenibilidad de los recursos marinos. Más del 50% del pescado que se consume en el mundo procede ya de la acuicultura. Una cifra que irá a más en los próximos años.