La mejor tortilla de España se puede degustar en Madrid

10 OCT 2025 - 12:28h.

En el marco de la interesante Feria Alicante Gastronómica, la más interactiva y experiencial para el visitante de cuantas se celebran en España, ha tenido lugar el XVIII Campeonato Nacional de Tortilla de patatas organizado por el prestigioso crítico gastronómico Rafael Garcia Santos.

La ganadora la elabora el joven cocinero Alejandro Oliveira en “La Falda de Chamberí”. Es una tortilla estilo Betanzos, hecha con patata monalisa, 12 huevos de Mos, 3 yemas y sin cebolla.

En Rincones y Sabores hemos hablado con el organizador y el ganador.