La navidad se saborea en Torrejón: gastronomía, atracciones y mucha magia

telecinco.es 22 DIC 2025 - 16:09h.

Esta semana en Planes Gourmet nos adentramos en las Mágicas Navidades de Torrejón para enseñarte su mejor oferta gastronómica

Compartir







Torrejón de Ardoz se ha convertido en la primera Capital Europea de la Navidad. Además, sus navidades están declaradas Fiesta de Interés Turístico por su calidad, originalidad y acervo cultural.

Este año Mágicas Navidades de Torrejón nos sorprende con nuevos shows en la Puerta mágica como El Secreto de Grinch, el videomapping de Casca y Nueces y un espectáculo de fuegos artificiales cada noche.

Además, una nueva edición de Ice Festival con la temática héroes y Villanos y otras experiencias como la única pista de hielo sobre un lago, el festival de linternas asiáticas y la gran novedad de este año: el vuelo de Papá Noel, que cruzará el cielo de Mágicas Navidades cada noche.

El parque sigue apostando además por la restauración y cuenta con 5 zonas distintas de restauración donde poder disfrutar de una amplia oferta gastronómica.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Zonas de restauración en el Parque de las Mágicas Navidades:

Bierhaus: es la casa de la cerveza, donde se puede disfrutar de las mejores cervezas alemanas y platos variados con un animado espectáculo en directo. Christmas Village: es la zona más mágica con divertidas atracciones, espacios de artesanía y algunos Food trucks. En la zona de atracciones es importante cargar energías. Aquí se puede disfrutar de una buena pizza, un hot dog o un chocolate caliente. El café de las libélulas es otro mágico lugar donde podremos disfrutar y que está ubicado en el corazón del festival de linternas asiáticas. En último lugar está la zona Puerta Mágica donde disfrutarás de los espectáculos más increíbles mientras disfrutas de la más variada comida y bebida.

Mágicas Navidades nos traslada a un mundo de ilusión y fantasía. No te pierdas la oportunidad de disfrutar de una variada oferta gastronómica en medio de la magia de la navidad.

Gastronomía Manchega: Raíz Culinaria Castilla La Mancha

Raíz Culinaria Castilla La Mancha es el sello que reivindica la cocina de raíz de la región y que rinde homenaje a la excelencia y a la grandísima variedad de materia prima local, al entorno y a la diversidad del paisaje, y que al mismo tiempo convive con la innovación y la vanguardia en su elaboración.

Este distintivo aglutina productores, restauradores y artesanos de la región con un objetivo común, hacer una cocina auténtica, honesta y con carácter, profundamente vinculada a la tradición, al territorio y al origen.

Pero no sólo reivindican el compromiso de difundir la riqueza de su gastronomía en el ámbito nacional, sino que ha traspasado nuestras fronteras. Productos como el queso manchego, el aceite de oliva o los vinos de sus múltiples bodegas, son algunos de los productos que se han convertido en base y fundamento de otras cocinas del mundo.

Ya puedes ver el último programa a la carta en Mediaset Infinity.