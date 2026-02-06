La influencer asegura que ha "cambiado su armario" tras pasar por quirófano

Claudia Bavel, sobre el amarre a Iker Casillas: “Me parece raro todo lo que está pasando”

Claudia Bavel se define ahora como "la Kardashian española" después de que haya pasado por quirófano para ponerse una prótesis en los glúteos. La modelo asegura que es "la primera vez" que tira de la fórmula de la prótesis, ya que antes se ponía "relleno con grasa". "Para presumir hay que sufrir", dice en 'El tiempo justo' al mostrar el resultado de su retoque estético.

La que fuera 'amiga' de Iker Casillas asegura que la recuperación es bastante complicada. "Es un mes sin conducir, sin sentarse...", dice. En un mes, la influencer deberá utilizar "un cojín especial". Marta López, colaboradora del programa de Telecinco, se queda asombrada con el resultado en pleno directo. "Eso no entra en cualquier cojín", dice alucinada.

"Me he hecho de todo, pero esta es la peor"

La cirugía de Bavel se trata de una prótesis anclada al músculo. "Me lo veo súper bien", dice. Eso sí, la modelo se ha visto obligada a cambiar su talla para la ropa, como ella misma ha explicado. "He tenido que renovar mi armario, se lo he dado todo a la hija de una amiga", comenta.

Apostilla Bavel que, si quisiese más rtoques del mismo estilo, tendía que pasar un tiempo. "Cuando te operas las primera vez te ponen una prótesis de tu tamaño. Si quiero una prótesis más grande, en uno o dos años", relata. Por el momento, asegura que no se "plantea" esta posibilidad.

No es la primera vez que Claudia Bavel se hace un retoque estético. Dice que, entre todas las operaciones, ha sido la más dura. "Me he hecho de todo, pero esta es la peor", afirma como podemos ver en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia.