El Ayuntamiento de Torremolinos ha expresado su tristeza por la muerte de Carolina, la mujer fallecida tras caer al río Turvilla

Hallan un cuerpo donde cayó una mujer a un río al intentar salvar a su perro en Málaga

El Ayuntamiento de Torremolinos, Málaga, ha expresado su "profunda consternación" por el fallecimiento de Carolina, vecina del municipio en el que desapareció en la tarde del pasado miércoles al caer en el río Turvilla, en Sayalonga, en la comarca de la Axarquía, y cuyo cadáver ha sido hallado este viernes en la zona donde se la buscaba.

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, a través de sus perfiles en redes sociales sociales, ha lamentado lo sucedido: "Con profundo pesar acabamos de conocer la triste noticia de la localización del cadáver de Carolina, vecina de Torremolinos. Tras días de intensa búsqueda, se ha producido el peor de los desenlaces. Mi pésame sincero a su familia, amigos y seres queridos en estos difíciles momentos en los que es difícil encontrar consuelo. Descanse en paz".

Desde el momento de la desaparición, la regidora torremolinense ha mantenido contacto con la familia y les ha trasladado personalmente su pésame en cuanto ha tenido conocimiento de la noticia.

Confirmaron la identidad del cuerpo encontrado

Esta mañana las autoridades anunciaban la aparición de un cuerpo en la zona donde el pasado miércoles cayó Carolina a un río en Sayalonga, Málaga, en pleno temporal. Es la primera víctima mortal de la borrasca Leonardo que, aunque debilitada, sigue causando estragos, con nuevos desalojos, cauces al límite, muchos daños, especialmente en Andalucía.

Fuentes de la Guardia Civil han indicado que se presuponían que era el cuerpo de ella, que llevaba desaparecida unos días, pero no fue hasta unas horas después que consiguieron identificar el cadáver encontrado. Parte de Andalucía sigue bajo el efecto de la borrasca a donde se trasladará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para conocer "in situ" la situación, antes de la llegada mañana de una nueva borrasca nombrada Marta, que inundará aún más la región.