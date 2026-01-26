Los productos Canarios conquistan la península

telecinco.es 26 ENE 2026 - 11:43h.

Desde Canarias es la iniciativa que pretende apoyar a la industria alimentaria canaria y fomentar el consumo de sus productos

Gofio, mojo, quesos y sabores que hablan de identidad y origen canarios.

Los productos canarios quieren irrumpir con más fuerza en la península

Compartir







PROEXCA y ASINCA (Asociación Industrial de Canarias) presentan la campana “Desde Canarias”: una iniciativa que acerca los productos con el sello ”Elaborado en Canarias” a toda España.

El proyecto pretende apoyar a la industria alimentaria canaria, ante la dificultad que a veces encuentra de conectar con millones de consumidores españoles.

La APP "Desde Canarias" permite buscar los productos canarios cerca de ti

Según Gustavo González de Vega, Viceconsejero de economía del Gobierno de Canarias, el objetivo de la campaña es acercar los productos canarios a los consumidores de la península de una forma más accesible.

Para ello, han creado una App donde, a través de distintas plataformas de distribución, se podrá ver dónde se pueden encontrar los productos canarios.

La ventaja de esta web/APP es poder encontrar productos Canarios en función de la situación geográfica y los puntos de venta donde se pueden encontrar, comenta Virgilio Correa Presidente Regional de ASINCA.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

¿Cómo encontrar productos canarios cerca de mi ubicación?

Descárgate la APP "Desde Canarias" (disponible en Google Play) Busca los puntos de distribución más cercanos a ti. También puedes buscar por categoría de producto ¡Disfruta de Canarias en tu ciudad!

Más de 100 productos participan en esta fase, presentes en más de 1.000 puntos de venta por toda España, que pretenden conquistar el paladar de los consumidores en una experiencia con sabor a volcán, mar y tradición. Cada vez que elegimos un producto con el sello “elaborado en canarias”, estamos apoyando mucho más que una marca. Apoyamos a familias, fomentamos el empleo local y cuidamos de un entorno único.

¡Canarias conquista Madrid! Hoy en Planes Gourmet desde Canarias hasta tu mesa.