Pedro Jiménez 17 MAR 2026 - 18:25h.

Gloria Camila y Rocío Flores, peleadas: todos los detalles, en 'El tiempo justo'

Gloria Camila reconoce la crisis con Rocío Flores tras bloquearla en redes ¡y abandona el plató en pleno directo!: "Forma parte de mi intimidad"

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Gloria Camila ha salido al paso en 'El tiempo justo' sobre todos los rumores de crisis en los que está envuelta en torno a su relación con Rocío Flores. Rumores de crisis que ha reconocido, además de confesar que la ha bloqueado en redes y acabar abandonando el plató en pleno directo. Pues bien, ya sin la hija de José Ortega Cano en plató, Leticia Requejo, colaboradora del programa de Telecinco, ha hablado con la propia Rocío Flores "para saber cómo estaba después de haber comentado el tema".

"Me he encontrado a una Rocío disgustada, que también estaba y está incómoda hablando de este tema. Me dice que diga que ella en ningún momento ha dudado de Gloria, no duda de ella... está harta de estar todo el rato en el disparadero por historias en las que prefiere no participar y veremos si al día de mañana esto tiene solución", ha indicado Leticia Requejo, que recalca que está "muy disgustada, triste y al borde de las lágrimas".

En cuanto a esto último, la colaboradora ha matizado que está disgustada por todo lo que ha pasado con Gloria Camila: "Rocío no quiere comentar nada... ni si quiera comentar algún detalle. También por el hecho de que se haya hecho público".

Y es que el distanciamiento es muy reciente, por lo que no parece que la cosa se vaya a arreglar: "Ninguna de las dos tiene la intención de levantar el teléfono, que creo que es lo que tendrían que hacer".

Joaquín Prat, tajante: "¿Qué se pensaban que iba a pasar?"

En ese momento, Joaquín Prat ha comentado "qué se pensaban que iba a pasar", puesto que se han dejado de seguir en redes, después de bloquear Gloria Camila a Rocío Flores y con el "máster que tienen algunos de dejar de seguir en redes". Por otro lado, en el plató ha salido la posiblidad de que en este distanciamiento entre ambas "haya terceras personas", pero hasta el momento, eso no lo sabemos.