El botillo de 'El Bierzo', más universal que nunca

El Festival ha sido distinguido como Fiesta de Interés Turístico Internacional
La localidad berciana de Bembibre ha celebrado su exitoso y enormemente popular LIII Festival Internacional de Exaltación del Botillo. Una edición en la que me han nombrado “Mantenedor del botillo”, distinción que agradezco profundamente.
El pasado mes de Enero, el Festival fue distinguido como Fiesta de Interés Turístico Internacional posicionándolo como uno de los acontecimientos gastronómicos más importantes de cuantos se celebran en nuestro país. El botillo, un singular plato que define a toda una comarca, sin duda, se lo