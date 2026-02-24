Redacción Gastro 24 FEB 2026 - 08:00h.

En Gastro seguimos mojando pan en las mejores recetas, aprendiendo trucos con los súper chefs, descubriendo nuevos restaurantes y probando las mejores bodegas. ¡Invitados todos a nuestra mesa!

Expertos gastro

Con firmas de relevancia como la de Manuel Villanueva (Correcaminos Gastronómico), Antonio H. Rodicio (experto gastro), Miguel Ángel Lurueña (Tecnólogo e ingeniero de los Alimentos) o David Remartinez (experto recomendador) no podrás dejar de salivar en los siete días de la semana.

Planes Gourmet

En Gastro encontrarás además 'Planes Gourmet', el espacio gastronómico de Mediaset Televisión desde donde recorremos las rutas y destinos gastronómicos más importantes de España, pero también aquellos que aún están por descubrir, además de eventos y experiencias gourmet que se dan por toda nuestra geografía.

Recetas

Los fogones son el centro de cualquier cocina y también lo son en Gastro. Aquí podrás encontrar las mejores recetas para tu día o para para esa velada en la que quieras sorprender, además de trucos de los mejores chefs, como Dani García, que cada quince días nos cuenta sus consejos clave que aplicar en la cocina: todos a ver los vídeos de 'Los trucos del chef Dani García'.

Como todo lo relacionado con la comida entra mejor por los ojos, te mostramos muchas recetas en vídeo con formatos como 'Las recetas de Lu sin gluten', 'Las recetas de Saúl Craviotto' o 'Recetas fáciles para la oficina'; además de nuevos formatos vídeos que hemos estrenado para ofrecer recetas novedosas para salirte de lo convencional y fáciles de hacer en casa, como 'Cremas y sopas fáciles' para celebrar el cuchareo, 'Recetas veganas' para cocinar sin productos de origen animal, o 'Batch cooking sano y semanal' para tener todas las comidas listas en una tarde.

Gastro Test a famosos

Los famosos y los mejores chefs nos siguen contando todas sus peculiaridades y anécdotas en nuestro 'Gastro Test' (spoiler: sigue ganando la tortilla con cebolla). Y no nos olvidamos de @decorbymaggie, que cada mes nos da tips para organizar de la mejor forma la cocina con 'Cómo ordenar y limpiar tu cocina'.

Si lo que quieres es investigar dónde comer si te vas de escapada, lo tuyo es 'De ruta Gastro', donde te proponemos rutas de cinco estrellas por bares y restaurantes con la mejor calidad precio del país. Si te preocupa la alimentación infantil, Boticaria García ofrece los mejores consejos en 'Qué le doy de comer a mi hijo'.

Como las puertas de la cocina siempre están abiertas ti, si quieres conocer todas las novedades de los chefs, los mejores restaurantes o los nuevos ingredientes, puedes suscribirte a nuestra newsletter: te haremos llegar periódicamente nuestros mejores temas.

