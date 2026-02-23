Rocío Flores critica a Terelu Campos y Carmen Borrego y Alejandra Rubio responde

Gloria Camila y Alejandra Rubio se han visto cara a cara en 'El tiempo justo' tras las polémicas declaraciones de Rocío Carrasco, sobrina de la colaboradora, sobre las Campos. Todo comenzó tras las palabras de Rocío Flores, que negó rotundamente la versión que durante años han mantenido las Campos sobre su familia: “La teoría que han contado las Campos durante muchísimos años es mentira”, aseguró. La hija de Antonio David Flores fue más allá y señaló directamente a Carmen Borrego y Terelu Campos, acusándolas de haber hablado de ella “sin tener ni puñetera idea” de lo que ha vivido.

Rocío Flores niega tener “inquina” hacia las Campos

Rocío quiso dejar claro que, por su parte, nunca ha faltado al respeto a la familia Campos: “Jamás en mi vida les he faltado el respeto”, afirmó, recordando incluso que felicitó a Alejandra por su embarazo y que le dio el pésame tras el fallecimiento de su abuela. Además, rechazó tener “inquina” hacia ellas, devolviendo la acusación: “En todo caso la inquina la tienen que tener ellas conmigo”. Según explicó, siempre se ha mantenido al margen pese a haber escuchado durante años comentarios sobre su vida en televisión.

El enfrentamiento en plató: tensión contenida

Tras emitirse el vídeo, el debate se trasladó al plató. Gloria Camila defendió a su sobrina, asegurando que responde “porque le preguntan” y que quienes han hablado durante años sin conocer su versión han sido Carmen y Terelu. Alejandra Rubio, por su parte, intentó matizar la situación, reconociendo que puede haber aspectos que no se han vivido directamente, pero defendiendo que su madre y su tía hablaban desde su experiencia junto a Rocío Carrasco. El momento más tenso llegó cuando Alejandra intentó zanjar la discusión con una frase que dejó clara su intención de no avivar el conflicto: “No quiero discutir con ella”.

En el intercambio quedó patente que, aunque ambas jóvenes aseguran mantener una relación cordial, existen discrepancias de fondo. Alejandra reconoció que Rocío siempre ha sido “súper cariñosa” con ella en el trato personal, mientras que Gloria insistió en que hay temas en los que, a su juicio, las Campos “no se deben meter”.

“Ellas no son familia”, llegó a afirmar, en referencia a la relación entre su madre y Rocío Carrasco, aunque Alejandra recordó que públicamente siempre se han tratado como “hermanas”. Así, el conflicto entre ambas sagas vuelve a ocupar titulares. Un enfrentamiento que, pese a los intentos de rebajar la tensión, sigue sumando capítulos y dejando claro que las heridas mediáticas aún no están cerradas.