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La Yesca, en San lorenzo del Escorial, un referente para los amantes de la gastronomía cinegética

P30 - La Yesca, en San Lorenzo de El Escorial, un referente para los amantes de la gastronomía cinegética Gastro 2026 Programa 30
Pepe Ribagorda nos enseña La Yesca. Telecinco.es

  • Pepe Ribagorda nos recuerda las bondades de la cocina de caza

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Terminada ya la temporada por parte de los cazadores, es un buen momento para reivindicar las bondades de la cocina de caza.

Si no la conocéis suficientemente, tenéis ahora la oportunidad de aproximaros a ella de la mano de un auténtico referente. Se trata de Jorge Asenjo, ganador el pasado año del título de Cocinero del Año, que en 2025 estuvo dedicado a la gastronomía cinegética.

Jorge, acaba de abrir en la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial, “La Yesca” una taberna muy personal, donde vais a poder degustar una cocina sencilla y sabrosa que tiene en la caza, las setas y las hierbas aromáticas de las que Jorge es también un gran especialista. En “Rincones y Sabores” hemos hablado con él.

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