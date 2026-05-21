El caviar ecológico de Riofrío se sitúa entre los mejores del mundo

José Ribagorda 21 MAY 2026 - 13:43h.

Un modelo de producción que destaca por su compromiso con la sostenibilidad

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Si hay un producto gastronómico asociado a la exclusividad, ese es el caviar. Las instalaciones acuícolas de Riofrío, ubicadas en la comarca granadina de Loja, se han posicionado como las primeras del mundo en lograr el cultivo del esturión bajo certificación ecológica de la Unión Europea.

En ellas se lleva a cabo el ciclo completo de esta especie en peligro de extinción que sobrevive a nivel mundial gracias a las piscifactorías.

Un modelo de producción que destaca por su compromiso con la sostenibilidad, priorizando el respeto absoluto a los ciclos biológicos naturales contribuyendo con ello activamente a la recuperación de la especie. Hemos visitado el lugar donde se produce uno de los mejores caviares del mundo.