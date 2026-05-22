Vuelven los Premios Planes Gourmet: la gran cita con la gastronomía española celebra su II edición
Los primeros premios gastronómicos nacionales organizados por un grupo televisivo vuelven al más alto nivel
La II Edición de los Premios Planes Gourmet tendrá lugar el 4 de junio en el Círculo de Bellas Artes de Madrid
Premios Planes Gourmet: la ventana de Mediaset abierta hacia la gastronomía
Tras el éxito de su debut, la excelencia culinaria de nuestro país vuelve a vestirse de gala porque ¡vuelven los Premios Planes Gourmet! La cita tendrá lugar el próximo 4 de junio a las 19:30 horas, en un escenario inigualable: el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
Un homenaje desde la tierra hasta el plato
Inspirados en el espíritu del programa Planes Gourmet, estos premios comparten una misma filosofía: acercar los alimentos gourmet desde una perspectiva experiencia, así como reconocer el valor turístico de nuestra gastronomía, la importancia del producto y la industria que lo genera.
Este año la II Edición de estos Premios reunirá a las figuras más destacas del panorama culinario nacional para celebrar la creatividad, la excelencia y el compromiso de quienes, desde la tierra hasta el planto, escriben el presente y el futuro de nuestra cultura gastronómica.
Una noche para brindar por el arte que nace entre fogones, por la calidad de nuestras materias primas y por las manos que elevan la gastronomía española a lo más alto. Una cita que promete, convertirse, una vez más, en el gran homenaje anual a la riqueza culinaria de nuestro país.
Una noche de gastronomía al más alto nivel
Chefs estrella Michelín, marcas de alimentación, periodistas especializados, sommeliers, celebrities, representantes de las principales denominaciones de origen y presentadores de conocido prestigio se darán cita para premiar lo más selecto y gourmet de la gastronomía española.
Organizados por Mediaset y AGR Food Marketing, los Premios Planes Gourmet son una invitación a vivir y saborear lo mejor de España desde una perspectiva innovadora poniendo en valor la gastronomía del país más rico del mundo, también en experiencias culinarias.
José Ribagorda y Ángeles Blanco, maestros de ceremonias
La gala estará conducida por dos referentes del periodismo comprometidos con la gastronomía española: José Ribagorda y Ángeles Blanco, ambos guiarán a los asistentes a lo largo de una noche memorable.
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