Vuelven los Premios Planes Gourmet: la gran cita con la gastronomía española celebra su II edición

Planes Gourmet 22 MAY 2026 - 11:33h.

Los primeros premios gastronómicos nacionales organizados por un grupo televisivo vuelven al más alto nivel

La II Edición de los Premios Planes Gourmet tendrá lugar el 4 de junio en el Círculo de Bellas Artes de Madrid

Premios Planes Gourmet: la ventana de Mediaset abierta hacia la gastronomía

Compartir







Tras el éxito de su debut, la excelencia culinaria de nuestro país vuelve a vestirse de gala porque ¡vuelven los Premios Planes Gourmet! La cita tendrá lugar el próximo 4 de junio a las 19:30 horas, en un escenario inigualable: el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Un homenaje desde la tierra hasta el plato

Inspirados en el espíritu del programa Planes Gourmet, estos premios comparten una misma filosofía: acercar los alimentos gourmet desde una perspectiva experiencia, así como reconocer el valor turístico de nuestra gastronomía, la importancia del producto y la industria que lo genera.

Este año la II Edición de estos Premios reunirá a las figuras más destacas del panorama culinario nacional para celebrar la creatividad, la excelencia y el compromiso de quienes, desde la tierra hasta el planto, escriben el presente y el futuro de nuestra cultura gastronómica.

Una noche para brindar por el arte que nace entre fogones, por la calidad de nuestras materias primas y por las manos que elevan la gastronomía española a lo más alto. Una cita que promete, convertirse, una vez más, en el gran homenaje anual a la riqueza culinaria de nuestro país.

Una noche de gastronomía al más alto nivel

Chefs estrella Michelín, marcas de alimentación, periodistas especializados, sommeliers, celebrities, representantes de las principales denominaciones de origen y presentadores de conocido prestigio se darán cita para premiar lo más selecto y gourmet de la gastronomía española.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

PUEDE INTERESARTE Ángela Larruscain firma las piezas que se entregarán a los galardonados en los Premios Planes Gourmet

Organizados por Mediaset y AGR Food Marketing, los Premios Planes Gourmet son una invitación a vivir y saborear lo mejor de España desde una perspectiva innovadora poniendo en valor la gastronomía del país más rico del mundo, también en experiencias culinarias.

José Ribagorda y Ángeles Blanco, maestros de ceremonias

La gala estará conducida por dos referentes del periodismo comprometidos con la gastronomía española: José Ribagorda y Ángeles Blanco, ambos guiarán a los asistentes a lo largo de una noche memorable.

Sigue todo el evento en redes sociales con #PremiosPlanesGourmet