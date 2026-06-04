Cómo hacer las mejores recetas para este verano de la forma más sencilla

telecinco.es 04 JUN 2026 - 10:00h.

Prepara recetas de forma sencilla para tus visitas este verano sin preocuparte de nada

Con Thermomix® y su último modelo TM7 tendrás miles de recetas con las que triunfar ante tus comensales

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Con el buen tiempo, las cenas y las comidas con familiares, amigos y seres queridos son más habituales. Recibir gente en casa para algunos es un marrón, sobre todo si sus habilidades en la cocina no son las mejores, pero para eso hay una solución: el Thermomix®, con su último modelo TM7.

Con él no solo podrás hacer recetas de todo tipo, sino que disfrutarás en el proceso. Su forma tan intuitiva de cocinar hará que en cada paso te sientas como un auténtico chef. Su versatilidad permite que se adapte a cualquier tipo de receta y gracias a sus funciones (más de 20 Modos de cocina, Cocina guiada y Cocina Manual) conseguirás siempre preparaciones sencillas y cómodas.

Con Thermomix® no solo tendrás un robot de cocina. Cookidoo® es la plataforma integrada en donde podrás buscar un sinfín de recetas y propuestas para deleitar a tus comensales. Hay más de 115.000 recetas con 14.000 de ellas en español. Lo mejor es que no siempre son las mismas y hay novedades. Cada semana se añaden nuevas llegando a tener hasta 800 recetas más cada año.

Planifica tus comidas con Thermomix®

Otro de sus puntos fuertes es que te ayudará a planificar tus menús para la semana. Thermomix® no es solo un robot que te hará triunfar ante la visita, con él podrás crear tus recetas propias, ajustar las raciones dependiendo de cuántos sois para comer, planificar lo que quieres comer a lo largo de la semana y además te hará un listado de todos los ingredientes que necesitas por si tienes que comprar algunos en el supermercado. Será una extensión de ti en la cocina.

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Con ese número de recetas y esa facilidad de planificación te olvidarás de esta tarea y podrás centrarte en otras cosas. Si además tienes visita, con Thermomix® solo te tendrás que preocupar por recibirlos, conversar y disfrutar de ese momento porque ella se encargará de hacer el resto.