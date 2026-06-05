Vicente Rioja, un paellero virtuoso

José Ribagorda 05 JUN 2026 - 09:38h.

Conocemos al autor de la mejor paella valenciana

Compartir







A Vicente, cocinero perteneciente a la cuarta generación de Rioja restaurante centenario que regenta en la localidad valenciana de Benissanó, le gusta llamarse “paellero”. Para los que entienden es el autor de la mejor paella valenciana que se puede degustar en estos momentos.

Su sabiduría, desgranada en su libro “El gran libro secreto” de la paella” y su devoción por el producto autóctono le ha permitido como él mismo dice recuperar el sabor de la paella que hacían sus abuelos y bisabuelos. En “Rincones y Sabores” nos desglosa sus secretos a la hora de hacer una paella que hace las delicias de cada vez más número de personas.