Decenas de personalidades relevantes han propuesto más de 250 novedades, entre las que destacan los chiringuitos y terrazas

Pet friendly: los 270 Soletes de España donde comer rico, asequible y con tu perro

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Antonio Resines tomando un salpicón junto al Cantábrico en la terraza de Joseín (Comillas) y Toni Acosta bañando las papas arrugadas con mojo picón en Casa África, frente a la playa de El Roque de las Bodegas, en Taganana, al norte de Tenerife. Isabel Coixet pidiendo un honey don’t cry al bartender de Oblicuo, la coctelería con sonido de alta fidelidad en Barcelona, y la banda Alcalá Norte atacando una hamburguesa en Crítico, sin salir de su barrio madrileño de Ciudad Lineal. En esta edición de Soletes, más de 60 famosos comparten con Guía Repsol sus sitios favoritos para dar la bienvenida al verano, desayunar o tomar algo con amigos.

Los lugares cerca del mar que nos desvelan los famosos no pueden ser más apetecibles: a Silvia Abril le encanta Punta Roca by Tibu-Ron, en Castelldefels, porque se come “muy rico casi con los pies en el agua”; la escritora Elvira Lindo sugiere la paella del chiringuito de su pueblo (Ademuz, Valencia); la actriz Clara Alvarado nos lleva a la costa asturiana, a Playa Madre en Caravia; el grupo argentino Miranda! recomienda la cocina vasca frente a la costa alicantina de Lorea; y la escritora Lana Corujo apuesta por la terraza de La Raspa, en Arrecife (Lanzarote).

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“Todos buscamos sitios agradables y asequibles en los que relajarnos y gozar de las vacaciones, igual que los personajes del mundo de la cultura que con generosidad nos han revelado sus lugares favoritos. Además, han querido poner en valor esos pequeños negocios en los que se trabaja con ganas para hacernos desconectar y que tanto se merecen un reconocimiento” dice María Ritter, directora de Guía Repsol.

Más de 250 novedades repartidas por todas las comunidades para seguir la incesante actividad de cada famoso. Dónde paran en carretera durante las giras, toman algo después de ensayar o comen con el equipo en parajes increíbles durante los rodajes. Sin embargo, cuando cogen vacaciones, muchos eligen el sur: los atardeceres y el pescado de La Loma, en Chiclana de la Frontera, de Carlos Sobera; el pisto con huevo y papas en la playa de El Palmar de Venta Molina, en Vejer de la Frontera, que recomiendan Los Nikis; o Costamarga, en Aguamarga (Almería), donde recala la presentadora Isabel Jiménez.

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A los músicos les tiran los chiringuitos con música en directo: Arde Bogotá y el Rockola Summer Club, en La Azohía (Murcia); Pez Limón en la playa de Cabo de la Plata, en Zahara, donde Pablo Carbonell también se anima a coger la guitarra; y Sanguijuelas del Guadiana, que solo recomiendan un sitio fuera de su tierra extremeña: O Chiringo, en la playa de la Magdalena, en Cedeira (A Coruña).

Los helados son un pecado refrescante y muy veraniego. A Leonor Watling y a Irene Escolar les gustan los de Hijos de la Luna, en Santander. Hijos de la Nata, en Barcelona, es la preferida de Carlos Sadness e Isabel Coixet. El favorito del escritor Antonio Muñoz Molina es el de leche merengada en Antigua Lechería (Valencia). El diseñador Modesto Lomba no se resiste a un helado de fruta en No Ni Na (Ayamonte, Huelva), lo mismo que la cantante Marilia Monzón en Heladora la Única (Gáldar Las Palmas).

Para salir de bares en la capital, el actor Fele Martínez y el humorista Miguel Maldonado coinciden en el bar Los Tiernos de La Latina, y la presentadora Verónica Dulanto y la actriz Marta Hazas eligen la terraza del Picalagartos, en Gran Vía. La coctelería Marrufo es punto de encuentro de músicos como Niña Polaca, Miss Caffeina y Anni B Sweet. Antonio Carmona se refugia en el Kiosko Moret, en el parque del Oeste, y el grupo catalán Dorian siempre vuelve a Barrutia y el 9, en el barrio de Las Salesas. En Zara, la histórica casa de comidas, a la que es asidua Alaska de toda la vida, tienen hasta un plato con su nombre.

Algo parecido sucede en Barcelona, donde la ruta empezaría desayunando en Flor de Gràcia con la actriz Natalia de Molina; continuaría con un vino de Zim en el Gòtic, pista de Axel Pi, de Sidonie; comiendo en Els 4 Gats como Elefantes; y terminaría con una focaccia en Il Palato de El Clot, siguiendo las indicaciones del periodista gastronómico Mikel López Iturriaga.

Esta nueva entrega de Soletes de verano se ha celebrado hoy lunes 22 de junio en Almería, una de las provincias más cotizadas en esta época. La bohemia tranquilidad de Cabo de Gata se materializa en el Cortijo La Loma, en La Isleta del Moro, que acoge esta fiesta estival con el espíritu relajado que caracteriza la zona.

Ángel Escobar Cespedes, vicepresidente primero de la Diputación Provincial de Almería, y María Ritter, directora de Guía Repsol, han participado en la celebración, presentada por Mónica Aldehuela. A ella han asistido los establecimientos distinguidos con Solete en la provincia, entre ellos las seis novedades recomendadas por la presentadora Isabel Jiménez y la banda Miss Caffeina. La música y el cóctel de Alquímico han contribuido a animar la fiesta.