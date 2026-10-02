Lleva crujiente de chocolate, cremoso de vainilla con plátano, maracuyá y fruta de la pasión y una mousse de chocolate México al 66 %.

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La tarta del chef chocolatero y especialista en pastelería Rubén Alan Díaz, del grupo Puratos México, ha sido elegida este viernes como la mejor tarta de chocolate del Premio Internacional de Alta Pastelería Paco Torreblanca, dotado con 3.000 euros y entregado en el certamen Alicante Gastronómica.

Un jurado compuesto por Paco Torreblanca, Alain Chartier, Oriol Balaguer, Carlos Mampel, Raúl Bernal, Jacob Torreblanca, Kiko Moya, Rafael García Santos y Manuel Villanueva ha elegido la mejor tarta de chocolate y ha entregado el segundo premio, dotado con 2.000 euros, a Cristian Joel Jiménez, de Perú, y el tercero, dotado con 1.000 euros, a la chilena Nadia Castillo, fundadora de Dulvívoro.

En declaraciones a EFE tras recoger el premio, Rubén Alan Díaz ha explicado que la suya es una tarta con crujiente de chocolate, cremoso de vainilla con plátano, maracuyá y fruta de la pasión y una mousse de chocolate México al 66 %. El chef y pastelero ha elegido esta mezcla porque para él significa un conjunto de los ingredientes que son nativos y los que llegaron a México.

El chef y pastelero ha afirmado que el hecho de venir al concurso de Alta Pastelería Paco Torreblanca era ya un premio. "Yo ya era feliz con estar aquí", ha añadido.

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Han participado también en el certamen de este año Lucia Germelli, de Argentina; Juan Martín Grassano, de Uruguay; Jonathan Alezander Buitrago Arcila, de Colombia; Jean Carlos Padilla Vélez, de Ecuador; y Daniel Luque, Lucía Gisbert y Marianna Camps, de España.

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El Premio Internacional de Alta Pastelería Paco Torreblanca, que ha celebrado en Alicante Gastronómica su tercera edición, busca la mejor tarta de chocolate del mundo. En 2025 la ganadora fue la marroquí Chayma Boutkabout, de l'Atelier de Barcelona, con una creación de texturas equilibradas donde destacaba por la complicación de llevar un toque de whisky ahumado.