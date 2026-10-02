La soberana de Noruega se ha visto obligada a no acudir a uno de los actos institucionales más importantes del primer año de su marido al frente de la Corona

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La reina Mette-Marit de Noruega ha tenido que cancelar 'in extremis' su presencia en la solemne apertura del Parlamento noruego, prevista para este viernes, 2 de octubre, debido a una infección respiratoria.

La esposa del rey Haakon debía acompañar al monarca en uno de los actos institucionales más importantes de su primer año al frente de la Corona, pero finalmente no puede estar a su lado. Así lo ha confirmado la Casa Real a primera hora de este viernes a través de una comunicación remitida a la televisión pública 'NRK'.

La infección respiratoria ha obligado así a modificar sus planes sobre la marcha. Hasta ahora, Mette-Marit figuraba en el programa de la apertura solemne del Storting, el Parlamento noruego, junto al rey Haakon y su hija, la princesa heredera Ingrid Alexandra. Finalmente, es Ingrid Alexandra quien acompaña a su padre en esta importante jornada institucional.

El acto sin Mette-Marit

El monarca, que asumió la Corona tras la muerte de su padre, el rey Harald, el pasado 28 de agosto, es el encargado de leer el tradicional discurso de apertura, conocido como el discurso de la Corona.

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La ceremonia es una de las principales obligaciones constitucionales del monarca noruego y se celebra cada año en octubre. Durante el acto, el rey lee ante los representantes parlamentarios el discurso elaborado por el Gobierno, en el que se exponen las principales líneas de actuación del Ejecutivo para el nuevo periodo parlamentario.

Haakon ya había tenido que asumir una situación excepcional relacionada con el Parlamento el pasado 1 de septiembre. Entonces prestó juramento a la Constitución noruega tras el fallecimiento de su progenitor, un acto histórico que debía contar con la presencia de Mette-Marit. Sin embargo, la reina tampoco pudo acudir en aquella ocasión.

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Apenas unas horas antes de aquella ceremonia, el Palacio anunció que había sufrido complicaciones relacionadas con el trasplante de pulmón y que debía permanecer bajo observación médica durante toda la jornada. La princesa Ingrid fue quien acompañó finalmente a su padre en aquella jornada.

La delicada situación de Mette-Marit

La noticia llega en plena recuperación de Mette-Marit, que continúa en rehabilitación después del delicado trasplante pulmonar al que se sometió el pasado mes de junio.

Según ha explicado el doctor Are Holm, especialista en Neumología del Rikshospitalet de Oslo, la reina continúa realizando el "entrenamiento físico" previsto y la evolución general es "satisfactoria".

Sin embargo, todavía se encuentra en un proceso de recuperación que, según los médicos, se "prolongará aproximadamente durante un año" después de la intervención.

Su situación se remonta a una enfermedad pulmonar que le diagnosticaron en 2018. La princesa, entonces heredera consorte, fue diagnosticada con una variante poco habitual de fibrosis pulmonar, una enfermedad crónica que provoca un deterioro del tejido pulmonar y dificultades respiratorias.

Durante años, la enfermedad obligó a reducir su agenda oficial. Desde comienzos de este año, la evolución de la enfermedad se agravó tantoa que los médicos determinaron que necesitaba un trasplante pulmonar. Mette-Marit ha llegado a necesitar oxígeno en algunas apariciones públicas y ha tenido que ausentarse de determinados compromisos debido a su estado de salud.

No fue hasta el pasado 5 de junio cuando la Casa Real noruega anunció que Mette-Marit había sido incluida en la lista de espera para recibir un trasplante. La intervención llegó pocos días después. El 17 de junio, el Palacio confirmó que ya se había sometido al trasplante.

El equipo médico ha advertido de que los seis meses posteriores a la operación serán clave para vigilar posibles infecciones, como la que sufre ahora.