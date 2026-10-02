Lorena Romera 02 OCT 2026 - 11:59h.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha tenido que ser intervenido y ha confesado que ha pasado "mucho miedo"

Marieta y Suso Álvarez se intercambian las tareas del hogar: “Mi mujer llevaba dos años sin encender la vitro”

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Suso Álvarez ha compartido con sus seguidores un momento de salud delicado que le ha tenido en vilo en estos los últimos días. A través de su perfil de Instagram, el colaborador ha explicado el motivo por el que ha sido intervenido. Aunque todo ha salido bien, el que fuera concursante de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes', que ha ido acompañado en todo momento de Marieta, ha confesado el miedo que ha pasado.

"Llevo desde ayer diciéndole a María (como verdaderamente se llama Marieta): 'Cariño, estoy por cancelarlo'. A lo mejor para muchas personas será una tontería, pero odio que me tengan que sedar para cualquier cosa", explicaba a través de sus stories horas antes de acudir a la cita médica.

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El motivo de la intervención ha sido una gastroscopia, una prueba digestiva que tenía pendiente para averiguar el origen de los problemas estomacales que padece desde hace tiempo: "Últimamente tengo una sensibilidad estomacal que no tenía antes. A la que salgo de cualquier tipo de comida de las dietas me da por vomitar, me sienta mal, como si tuviera el estómago muy sensible".

No es la primera vez que el televisivo se enfrentaba a este trance. Tal y como ha contado, hace años ya le citaron para esta misma prueba y optó por cancelarla por el pavor que le produce la anestesia. Pero en esta ocasión, Suso ha optado por "ser responsable" a pesar "del terror" que le da el hecho de "dormir y no ser consciente, perder ese control".

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El apoyo incondicional de Marieta

Para el también creador de contenido ha sido un alivio el poder contar con el apoyo incondicional de su mujer, que no se ha separado de él en ningún momento. Marieta le acompañó hasta la sala donde fue intervenido y, a su salida, protagonizó un momento de lo más divertido.

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"¿Está vivo?", fue lo primero que preguntó la de Elche. "Es un ángel, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Cómo se preocupa... en la sala de espera la pobre, cuando me he despertado...", ha agradecido Suso Álvarez, ya mucho más tranquilo tras haber pasado por este difícil trance para él. "Ha ido muy bien. He tenido mucho miedo, no lo voy a negar, pero ha salido todo perfecto", ha celebrado.