José Ribagorda 17 NOV 2026 - 09:33h.

La capital vallisoletana se alzado con el triunfo en las dos categorías

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Valladolid, con la celebración del XXII Concurso Nacional de Pinchos y Tapas y el X Campeonato Mundial de la Tap,a ha vuelto a convertirse en la capital mundial de este género gastronómico que nos dota de tanta singularidad.

La capital vallisoletana se ha alzado con el triunfo en las dos categorías. “Doce/29” del cocinero Jiale Pan, del restaurante Jiapan se ha alzado con el premio al mejor pincho nacional. Mientras que “Milpa Meseta” del chef Alejandro San José del restaurante Habanero Taqueria, que ya se alzó con el concurso nacional el pasado año, consigue alzarse con el reconocimiento a la mejor tapa del mundo.

45 cocineros han participado en la final del Concurso Nacional, mientras que 16 chefs llegados de todo el mundo han competido en la categoría de la mejor tapa del mundo.

Todas las tapas a concurso se han podido degustar en la mayor parte de los establecimientos de Valladolid. Una cita gastronómica cada vez más consolidada que ha rendido un sentido homenaje al bodeguero Iván Sanz Cid, fallecido junto a su mujer y dos de sus hijos en un desgraciado accidente el pasado mes de Julio.

En Rincones y Sabores hemos hablado con Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, impulsor fundamental de ambos certámenes