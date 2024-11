Quizá lo que causa más recelos no es que la carne pierda agua, sino que unas veces pierda un poco o nada y otras veces, mucha. Esto nos lleva a pensar que en estas ocasiones le han inyectado agua. Pero nada de eso.

La carne que se vende como tal no puede tener ningún ingrediente añadido (a excepción de sal, en cuyo caso, debe indicarlo claramente en la etiqueta). Es decir, no está permitido inyectar agua a la carne fresca. En ese aspecto no debemos preocuparnos.