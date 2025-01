Cómo hacer una cata de aceite de oliva: guía para principiantes 

El aceite de oliva es uno de los productos estrella en España y no es para menos porque la calidad de algunos de ellos hace que merezca la pena disfrutarlo no solo en preparaciones, también por sí mismo. Existen tantas variedades que aprender a captar los matices que diferencian unas de otras no siempre es sencillo, aunque por suerte, la práctica hace al maestro. Para eso las catas son ideales porque nos presentan diferentes opciones que podemos comparar.