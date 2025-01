¿Qué son las pintas blancas que tienen algunos jamones curados?

Encontrar pintas blancas en el jamón curado es bastante habitual. Aún así, generan desconfianza en muchas personas. Algunas piensan que se trata de moho o de algún tipo de defecto extraño, mientras que otras piensan que están compuestas por acumulaciones de sal. En realidad no es ni una cosa ni la otra. Para entender lo que realmente son estas pintas blancas y por qué pueden aparecer en el jamón curado, primero conviene saber cómo se elabora este alimento y los procesos que tienen lugar .

Después comienza el proceso de desecación , que se lleva a cabo en cámaras de maduración donde se controlan las condiciones de humedad y temperatura. Ahí pasarán varios meses, durante los cuales se irán modificando esas condiciones: primero se aplica mucho frío y mucha humedad, para que la carne no se estropee y la sal penetre hacia el interior, y en los meses sucesivos, se aplica una temperatura cada vez más alta y una humedad cada vez más baja, para que el agua se evapore y se desarrollen los procesos que dan al jamón sus particulares características.

La tirosina no es el único componente de esos cristales. También se suman otros aminoácidos , como fenilalanina o alanina, aunque se encuentran en menor proporción.

La presencia de esas motitas blancas en el jamón no supone ningún problema. Esos cristales de tirosina pueden resultar molestos a algunas personas porque se perciben en la boca como pequeños granitos duros. Pero más allá de eso no hay de qué preocuparse porque no representan ninguna amenaza para la salud. Tampoco se considera un defecto del jamón. De hecho, su presencia es apreciada por muchas personas, porque puede ser interpretada como una muestra de que el jamón ha sido sometido a un proceso de maduración prolongado.