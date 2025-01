¿Por qué las autoridades belgas han pedido que la gente no se coma los árboles de Navidad?

En los últimos días, la Agencia Federal para la Seguridad de la Cadena Alimentaria de Bélgica (FASFC) ha emitido un comunicado inusual pero contundente: no consumir partes de los árboles de Navidad . Esta advertencia, que ha generado cierto debate y no menos dosis de curiosidad, surge tras una iniciativa que promovía el uso culinario de las agujas de pino como una forma de reducir el desperdicio y fomentar la sostenibilidad. Sin embargo, las autoridades han alertado sobre los riesgos asociados a esta práctica, tanto para la salud como para la seguridad alimentaria.

Como decíamos, el uso de agujas de pino en la gastronomía no es una idea nueva. En distintos países escandinavos, como Dinamarca y Suecia, es una práctica utilizada emplear agujas de ciertas coníferas en recetas gourmet . Por ejemplo, el chef René Redzepi, del aclamado restaurante Noma, ha utilizado estas agujas para crear platos innovadores que resaltan sabores frescos y aromáticos. Sin embargo, en estos casos, los árboles elegidos para las recetas no son ornamentales, y se recolectan específicamente para fines culinarios.

Por ello, y aunque la idea parecía innovadora y sostenible, las autoridades belgas no tardaron en emitir una advertencia para evitar posibles riesgos, señalando que los árboles de Navidad vendidos en el mercado no están destinados al consumo humano .

La FASFC ha sido clara: los árboles de Navidad vendidos en tiendas o viveros no deben consumirse bajo ninguna circunstancia . En su lugar, recomiendan alternativas sostenibles para darles un segundo uso, como el compostaje, el reciclaje creativo o donaciones a proyectos de reforestación o en hábitats para animales en parques y reservas naturales.

El primero de los riesgos relacionados con la utilización de los árboles de Navidad en las preparaciones culinarias, es el hecho de que la mayoría de los árboles de Navidad comerciales han sido tratados con pesticidas y retardantes de llama para mantener su frescura y evitar riesgos de incendio. Estas sustancias químicas no están reguladas por los mismos estándares que los productos alimentarios, lo que las hace potencialmente peligrosas si se ingieren.

En cualquier caso, incluso aunque un árbol de Navidad no contenga químicos, no se puede garantizar que este sea apto para el consumo. Las condiciones de transporte, almacenamiento y exposición no cumplen, ni por asomo, con los estándares de seguridad alimentaria.