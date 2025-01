¿Hay que echar sal al agua al hacer pasta? El debate llega a varios chefs

Desde un punto de vista técnico y gastronómico, añadir sal al agua cumple varias funciones importantes. La más importante sería la de realzar el sabor de la pasta. La pasta, elaborada principalmente con harina y agua, es por naturaleza insípida. Salar el agua permite que la pasta absorba parte del condimento durante la cocción, mejorando su sabor desde el interior. Como destaca el chef y escritor gastronómico Kenji López-Alt, "salamos el agua no para que la pasta sea salada, sino para que tenga sabor."

En el otro extremo de la balanza estarían los resultados de cocinar pasta sin sal : un plato insípido que dependerá en exceso de la salsa o los condimentos para alcanzar un buen sabor. Aunque es posible corregir la falta de sal añadiendo más condimentos al plato final, pero teniendo presente que esta acción no logra replicar el equilibrio que se alcanza cuando la pasta se sazona durante la cocción.

Algunos defensores de una dieta baja en sodio , como la nutricionista estadounidense Lisa Drayer, sugieren utilizar alternativas como hierbas frescas o especias en el agua de cocción para compensar la falta de sal. Sin embargo, es importante saber que estas alternativas no ofrecen el mismo impacto químico, ni tampoco garantizan el mismo nivel de sabor.

Sin embargo, algunos expertos como Harold McGee, autor del libro On Food and Cooking, argumentan que añadir la sal desde el principio es igualmente válido, ya que su impacto químico sobre el agua y la pasta no varía significativamente.