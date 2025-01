Me teníais muy ubicado en temas de vinos, pero aquí he venido a darle a cualquier estado líquido que tenga alcohol. Bueno y, si un día me lo plantean, al agua con gas, que ahí hay mucho que comentar. Mientras tanto, me asomo a vuestras pantallas con whisky que encima no es escocés, nanay, y es que nos vamos de viaje al país del sol naciente. Sí, el asunto versará sobre whiskies japoneses.