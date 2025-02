La IA se alía con la gastronomía, pero aún no le coge el punto de sal

El 7 de octubre de 2024 el cocinero valenciano Ricard Camarena , que exhibe dos estrellas Michelin en su restaurante de Valencia, aceptó el reto de enfrentarse a la Inteligencia Artificial en el campo que mejor domina: cocinar. La IA y Camarena utilizaron los mismos ingredientes elegidos por el público. Para el entrante: ostras, higos, castañas, patatas y bonito del norte. El plato principal debía incluir merluza asada o curada en sal. Y para el postre se proponía una interpretación de la popular carrot cake. Un jurado integrado entre otros por Joan Roca , el crítico gastronómico José Carlos Capel y el periodista Manuel Villanueva , en una cata a ciegas, concedió el triunfo a Camarena en el primer y en el segundo. En el postre empataron, dice Eneko Axpe , quien dirigía la performance. El físico vasco lleva años investigando sobre el futuro de la alimentación, la sostenibilidad y la gastrofísica orientada al cambio climático, es colaborador científico de la NASA, además de visitante académico en Harvard y el primer físico que trabaja con Beyond Meat e Impossible Foods.

Aquel experimento se inspiraba en la partida que Kaspárov perdió con Deep Blue, la supercomputadora de IBM. En la disputa de los fogones no hubo sorpasso y el chef valenciano tiró de un ingrediente secreto , según el jurado: “El alma”. Los platos generados por IA carecían de ese intangible que concede superioridad al ser humano en ciertas cosas. Pero el empate en el postre llevaba un mensaje obvio implícito: “¿Qué es el alma de un chef?” se pregunta Axpe , “pues en realidad son todas sus vivencias, la cocina de su abuela o el primer taco callejero que se comió en Jalisco; esa memoria al ser reinterpretada se convierte en su alma gastronómica”. La propuesta del físico es complementar sin excluir. “Los datos que maneja la IA son todo internet, ilimitado. Los de un cocinero están limitados a sus vivencias . No se debe despreciar la co-creación porque tiene una potencia extraordinaria”, dice.

La revolución será total: un agricultor podrá diseñar desde una tableta cómo quiere que se are el campo y lo hará un tractor autónomo a 20 grados bajo cero o a 50 grados a la sombra; la distribución no tendrá nada que ver con humanos en furgonetas de reparto descargando melocotones en la calle. “Pero esto no va de la IA contra los humanos, sino de aprender a utilizar la herramienta más potente que hemos tenido nunca a nuestro alcance y hacer un tándem que sería imposible crear por separado. La experiencia humana aporta lo que le falta a la IA; pero la IA es capaz de analizar un número de datos que un humano es incapaz de hacerlo”, razona Axpe.