Descubrimos quién es este influencer que viraliza sus vídeos y cómo ha cambiado su día a día la fama

El fruterotiktokero tiene la receta para que suba la demanda de frutas y verduras: "Tiempo al tiempo", advierte

Nos confiesa que solo ha encontrado dos cosas que se le resisten

Raúl Cardaba es un líder nato. Habla, reparte consejos y convence. Casi un millón de seguidores —si sumamos todas sus redes sociales— se sienten magnéticamente atraídos hacia él. Da igual que hable de cómo abrir un coco sin desperdiciar el agua o nos diga cómo escoger los mejores aguacates. Su proeza es única: ha conseguido que niños, jóvenes y adultos tomen fruta con la misma alegría que él desprende. Si aún no hemos caído en la cuenta, Raúl es el famoso frutero de TikTok, cuyos vídeos han hecho que su frutería Vitaminas, en la calle Aristóteles de Madrid, compita en popularidad a Mariscos Recio, la emblemática pescadería de 'La que se avecina'.

Hemos querido conocerle en las distancias cortas a este veinteañero, nuevo gurú de la nutrición y podemos decir que derrocha la misma simpatía y carisma que en sus vídeos. Nos confiesa su predilección por la guanabana, y de paso descubrimos que no nos habla ni de una salsa ni de una bachata. Y si nos da a probar un mamón, no está aludiendo a aquel pijo infame que acabó envuelto en polvos picapica por robarle la chica a David Summers, sino a una especie de limoncillo traído de la América más exótica.

Pasaste de los vídeos de humor a la fruta. ¿Cómo fue este salto vitaminado?

Empecé en redes sociales de una manera natural y de ocio, sin mencionar la frutería por miedo a que alguien a quien le sentara algo mal de lo que dijese pudiera venir a la tienda a hacer alguna gamberrada, y que por ello mi padre me matara. Hasta que llegó el día en el que ya había muchos mensajes pidiendo que les diera la dirección. Y me dije para mis adentros "¿y si cuento cosas del día a día de los fruteros…?" Y resultó positivo. A la gente le enganchó mucho ese contenido.

¿Recuerdas el impacto de superar el primer millón de visualizaciones?

Lo viví con bastante normalidad. Pero recuerdo esos primeros meses con mucha ilusión, cosa que había perdido en mi trabajo en los últimos años. Recuperé las ganas de ir a trabajar, ganas de grabar, ganas de conocer a las personas que venían a visitarnos desde todos los puntos de España.

¿TikTok ha cambiado tu vida?

Mi vida cambió bastante, ya que ahora tengo dos trabajos. El que he tenido siempre de frutero y el de influencer. Más trabajo y más obligaciones, pero justo lo que buscaba en ese momento, proyectos en los que trabajar. Nuevas metas, conocer gente nueva y aprender todo lo posible para poder ayudar, enseñar y entretener a cuanta más gente mejor.

¿Qué fruta te ha hecho triunfar?

Sin duda alguna, la guanabana. Una fruta excelente y que la gente se sorprendió que pudiera conseguir y tener diariamente en Vitaminas (su frutería).

¿Has llegado a entender el secreto de tu éxito?

Bueno, supongo, que el amor que siento por mi trabajo. Me gusta ser frutero, me gusta la fruta y me gusta hacer reír a la gente, entretenerla… y creo que eso es algo que se nota detrás de la pantalla.

¿Eres consciente del peso que tienes en la salud de los españoles?

La respuesta sincera es que ¡no! Aún no soy consciente de que los números que hay debajo de los vídeos son personas que han visto mi cara, mi vídeo… me alegra pensarlo. Me alegra ver a padres y madres acompañando a sus hijos a ver al fruterotiktokero para descubrir nuevos sabores en las frutas que enseño.

¿Tu fruta preferida?

¡Eso es una pregunta trampa! La realidad es que no tengo una fruta favorita, pero si tuviera que elegir una… de las frutas 'normales' diría la nectarina. De las frutas tropicales, la guanabana sería mi favorita.

¿Alguna se te resiste a la hora de comer?

No hay una fruta que se me resista. ¡Me gustan todas, todas! Pero el apio… y las coles de Bruselas no son mis amigas.

Cuando escojo la manzana con mejor aspecto del supermercado, siempre me engaña. No sabe a nada. ¿Algún consejo para no volver a ser tentada?

En el aspecto no hay nada diferencial de manera genérica, más bien todo lo contrario. Habrá cosas muy feas y muy buenas. Las superproducciones, al final, que las cosas sean más bonitas que buenas es nuestra culpa, ya que lo que la gente demanda cosas bonitas, más que buenas. Y a las personas que se dedican a esto les viene mejor preocuparse de que sean bonitas y sosas que feas y buenas.

¿Y qué me dices de la pereza de comer fruta?

De manera general, ¡no saben lo que es la fruta! Estoy convencido. Si yo pudiera dar a probar todas las frutas que yo vendo a la población española, aumentaría el consumo de fruta una barbaridad. Y bueno, en ello estoy. Tiempo al tiempo.

¿Tienes algún mensaje para que nuestros lectores tomen el hábito?

Tienen que empezar a observar cómo les gusta la fruta —dulce, ácida, cosas duras blandas…—, y cuando vayan a la frutería del barrio puedan decirle al dependiente cuáles son sus gustos, para que el frutero le sirva los productos que más le van a gustar. La pregunta que haría yo a la gente, sería esta: ¿Sabes cómo te gusta la fruta?