¿Cuánto dinero estarías dispuesto a pagar por unas uvas? En Harrods, los famosos grandes almacenes de Londres, venden un pequeño paquete con esta fruta por 75 libras (casi 90 euros). Este elevado precio ha dado pie a que se hagan virales en las redes sociales, donde muchos usuarios se han quedado impresionados por su coste. El youtuber Carmie Sellitto, conocido como Touchdalight, probó este producto en un vídeo que supera los 6 millones de reproducciones en TikTok. “No me puedo creer que me haya gastado 75 libras en uvas”, escribió.