“El fenómeno del aperitivo es bastante reciente en España, no tiene más de 120 años. Aunque hoy es algo transversal a toda la sociedad, hace un siglo esto no era así. Entonces esto era un país inestable, donde había mucha pobreza y tomar el aperitivo no estaba al alcance de todos”, desarrolla el autor. Y es que por aquel entonces el aperitivo sólo estaba al alcance de unos pocos. “Por ello la cultura del aperitivo se ha dado bastante tarde en España en relación a otros países del entorno, y cuando se ha dado, la bebida de moda era el vermut, de ahí que se tomara su nombre para referirse a la hora del aperitivo”, comenta Monti.