¿Cómo se hace la leche sin lactosa?

Hasta hace apenas un par de décadas la leche sin lactosa prácticamente no se conocía ni se vendía en España. Y algo parecido ocurría con la intolerancia a la lactosa, que era casi desconocida para el gran público. Esto no significa que se trate de algo nuevo, ni mucho menos. Existe desde hace miles de años, pero no lo hemos conocido o no hemos sido conscientes hasta hace relativamente poco.