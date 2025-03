¿Es verdad que la pasta fría engorda menos?

El almidón resistente se comporta como la fibra, es decir, nuestro organismo no es capaz de digerirlo completamente . Esto implica que su aporte calórico es más bajo, al igual que su índice glucémico. Es decir, cuando lo metabolizamos, la cantidad de glucosa que ingresa en nuestra sangre no aumenta de repente ni hasta niveles tan altos, lo cual es positivo para reducir el riesgo de sufrir resistencia a la insulina o diabetes tipo 2. Además, estas ventajas se mantienen incluso aunque hayamos recalentado la pasta.

Pero lo más importante de todo es que refrigerar la pasta no hace milagros. Es decir, si nuestra dieta está repleta de alimentos insanos, el hecho de refrigerar la pasta no va a hacer que mejore significativamente. Y viceversa. Si nuestra dieta es saludable, podemos comer la pasta con tranquilidad, aunque no la hayamos refrigerado previamente. En definitiva, se trata de un detalle que puede aportar beneficios, pero que no va a transformar significativamente nuestra dieta ni nuestra salud.