Saldaña no pudo contener la emoción en su discurso de agradecimiento, donde habló sobre su familia y su origen dominicano: “Soy una inmigrante orgullosa”. También mencionó a su marido, Marco Perego-Saldaña, y sus tres hijos, Cy, Bowie y Zen . La actriz ha compartido en diferentes entrevistas cuáles son algunos de sus platos favoritos y cómo aplica la creatividad a la cocina en su hogar.

Además, rememoró las habilidades culinarias de su bisabuela, que era la matriarca de la familia: “Podías darle cualquier cosa y ella hacía algo increíble con ello. Cuando vienes de tener recursos muy humildes y sencillos, te vuelves creativa. Haces arte en tu vida, incluso con la comida que comes”. Por su parte, aseguró que le gusta cocinar y todo lo que ello implica: “Creo que una comida casera es mejor que cualquier cosa en el mundo. Cuanto más mayor me hago, más disfruto de la compañía, de los vínculos y de la interacción con la gente”.

Zoe Saldaña se casó en 2013 con Marco Perego, que optó por sumar el apellido de su mujer al suyo y desde entonces se presenta como Marco Perego-Saldaña. Él es un artista y productor de cine que nació en Saló, en la región italiana de Lombardía. Su esposa no se olvida de sus orígenes cuando le toca encargarse de la cena: “No soy conocida por las carnes que cocino. Me vuelvo bastante creativa con los huevos. A veces hago paninis y compro un montón de embutidos increíbles”.

La intérprete destacó que su dieta y la de su familia está libre de gluten en un 80%, algo que no es sencillo de lograr si deseas servir ciertos platos: “Marco es italiano y hay ciertas cosas de su cultura de las que no quiere desprenderse, como la pasta y las carnes empanadas”. Para evitar el gluten, Saldaña aprendió a cocinar masas con otros ingredientes, como la quinoa o la harina de coliflor. Este último producto lo descubrió organizando fiestas en las que prepara pizzas aptas para celiacos: “Compramos un montón de ingredientes, como burrata, mozarela de búfala, tomates cherry pequeños, rúcula y también quesos veganos para quienes no quieran consumir lácteos. Asamos champiñones y cebollas y elaboramos nuestra propia salsa. Y hacemos toda la masa sin gluten. Así descubrimos la harina de coliflor, ¡fue increíble!”.