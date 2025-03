¿Qué pescado no se debe congelar?

Esta es una técnica que mantiene el sabor, textura y valor nutricional de los alimentos, también en el caso del pescado , que se recomienda congelar inmediatamente después de la compra para poder preservar todas sus características, sobre todo si no se planea comerlo en las siguientes 24 o 48 horas. Este no es el único motivo por el que se puede congelar el pescado, ya que hay algunos casos en los su congelación no solo es recomendable, sino también una medida de seguridad que conviene tomar para garantizar la seguridad alimentaria.

No siempre es necesario congelar los pescados para asegurarnos de que son seguros, en algunos casos esto no es necesario, tal y como informan desde la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). Es el caso de las ostras, mejillones, almejas, coquinas y otros moluscos bivalvos . Tampoco es necesario con los pescados de aguas continentales y piscifactorías de agua dulce, las semiconservas como las anchoas, que se venden en envases metálicos, de vidrio u otras presentaciones, o los pescados desecados y salados , como el bacalao. En el caso de que queramos congelar un pescado salado, lo mejor es desalar primero.

Aunque algunos pescados sea recomendable congelarlos y otros no sea necesario, en general pueden congelarse todos, no hay ninguno que no deba congelarse. Sí que es cierto que no todos soportan la congelación por igual. Mientras que los pescados planos, como el gallo, congelan muy bien, lo que hace que se puedan tener almacenados de esa manera mucho tiempo, no siempre es así.