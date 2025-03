Puede parecer extraño, pero hay personas a las que no les gusta el queso, personas que se ven en dificultades a la hora de encontrar la elección perfecta para tomar durante el aperitivo porque no pueden escoger la opción más sencilla y atractiva, que es el queso. Esas personas nunca sabrán apreciar los matices de los que se puede disfrutar si se tiene delante una tabla de quesos, ni sabrán cómo cambia la sensación al combinarlo con dulce o con salado. Gente que tendrá que seleccionar cualquiera de las otras opciones mientras mira con envidia (o no) a quienes en el mismo plato tienen sabores tan diferentes para disfrutar, porque aunque todos se engloben bajo el mismo nombre, nada más distinto que dos quesos diferentes.