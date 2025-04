El tenista murciano come un plato hora y media antes de salir a competir

El deportista habló sobre su dieta y confesó algunos de sus caprichos culinarios

Acaba de estrenar 'Carlos Alcaraz: A mi manera', el documental en el que narra su vida fuera y dentro de la pista de tenis

Carlos Alcaraz se ha convertido en pocos años en una de las mayores estrellas del tenis a nivel mundial. En breve cumplirá 22 años y ya sabe lo que es ganar el campeonato de Wimbledon y el torneo de Roland-Garros. Llegar a metas como estas en el deporte de élite es un camino muy exigente, que requiere muchas horas de entrenamiento y también cuidar la alimentación, algo de lo que habla en su documental 'Carlos Alcaraz: A mi manera'. El murciano habló sobre este último tema en una entrevista con ATP Tour, portal especializado en el mundo del tenis profesional, y reveló qué come antes de sus partidos.

El joven confesó que le encanta el sushi y es lo que cena en muchas ocasiones el día antes de pisar la cancha de tenis. Después dio detalles sobre lo que come una hora y media antes de coger la raqueta para estar en forma: “Tomo un plato de pasta mezclada de gluten free”. Alcaraz explicó que combina pasta con o sin gluten y le añade una crema de cacao denominada Ambrosía. Este producto saludable está elaborado con cacao, avellanas, dátiles y aceite de oliva virgen extra, sin necesidad de incluir edulcorantes ni aceites vegetales refinados.

El deportista también ofreció información sobre qué come durante un partido de tenis, que en muchas ocasiones se puede alargar durante varias horas. En los momentos de pausa tiene la ocasión de tomar una barrita que lleva dátiles, claras de huevo y guaraná, un alimento que combina con plátanos.

Cabe destacar que los plátanos son la fruta preferida de muchos deportistas, ya que contribuyen a recuperar energías después de hacer ejercicio físico. Los entrenadores personales de Well Personal Training los definen como “una mezcla única de carbohidratos, nutrientes y antioxidantes que pueden proporcionar un buen soporte nutricional durante el ejercicio prolongado e intensivo”. Por otro lado, el tenista señaló que no existen grandes variaciones en su alimentación cuando no está compitiendo: “Lo único que cambia es la suplementación. En pretemporada, por ejemplo, subo un poquito la dosis, pero nada más”.

La dieta de Alcaraz y sus caprichos

Carlos Alcaraz compartió en la misma entrevista que su dieta habitual se basa en grandes dosis de pescado, más que en mucha carne, y que come mucha pasta, arroz y ensalada. “No sigo una dieta en sí, pero sí que intento cuidarme. He aprendido mucho a comer lo que sí me conviene para mi carrera”, declaró.

Además, admitió que en ocasiones se permite algunos caprichos, aunque no es un apasionado de los postres y los dulces: “Cuando estoy en Murcia me gusta de vez en cuando meterme mi hamburguesa, mi pizza… Me mola mucho”. También dijo que le gusta comer kebabs y resaltó que no existen las restricciones en su alimentación, pese a que trata siempre de no excederse y tener cierto cuidado con lo que toma.

Su talento en la cocina

Carlos Alcaraz ha demostrado con creces sus habilidades como tenista, pero todavía no domina el mundo de la cocina. Cuando le preguntaron qué prepararía para sus amigos una noche, contestó entre risas: “Les diría que se trajeran cosas de afuera por si acaso no me sale buena la comida”. El murciano mencionó que les haría carne y patatas antes de reconocer: “No sé cocinar mucho”. También indicó que le gustaría darles lubina a la sal con patatas al horno.

A la hora de hablar sobre sus habilidad culinarias, el joven confesó que solo sabe hacer lo básico entre fogones, como pasta y tortillas, y que en Murcia son sus padres quienes se encargar de hacerle la comida. “Me gustaría saber hacer más cosas porque me gusta la cocina, pero no he tenido tiempo para aprender aún”, aseguró.