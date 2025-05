Josep Pont, nutricionista y cinéfilo: "Luke Skywalker podría ser vegano"

‘Comer de cine’ desmenuza 12 claves nutricionales aprovechando otras tantas películas como punto de partida argumental

Aprovecha 'El Padrino' para hablar de valores relacionados con sentarse a la mesa y 'Con la muerte en los talones' para analizar el estrés relacionado con la nutrición

Cómo montar una cena vegetariana para conquistar el paladar de tus amigos más carnívoros

Cuando uno piensa en cine a la cabeza llegan directamente el cubo gigante de palomitas y el refresco, pero el séptimo arte esconde una relación con la comida mucho más profunda e interesante que el tentempié con el que te entretienes durante la proyección. Bien lo sabe Josep Pont, que ha revisado grandes clásicos y algunas de sus películas favoritas para leerlas en clave nutricional.

El resultado de este análisis ha quedado plasmado, negro sobre blanco, en ‘Comer de cine’, un libro en el que descubriremos que Luke Skywalker era vegano o que si somos muy fans de 'Casablanca' será mejor no serlo de lo que comen y beben sus protagonistas si no queremos hacer una visita más pronto que tarde al cardiólogo.

Josep Font es titulado en nutrición, dietoterapia, alimentación energética, medicina tradicional china y nutrición ortomolecular, es decir, una voz más que autorizada para sentarse a la mesa con Rocky, Vito Corleone y compañía y ofrecernos de cada una de sus aventuras una enseñanza a la hora encender los fogones.

Pasado en el 'lado oscuro'

"Tuve una infancia como todo el mundo, con chucherías, Tigretones y Panteras Rosas. Además, vengo del mundo de la restauración porque mi padre tuvo durante 50 años un restaurante muy conocido en la Costa Brava y trabajé allí unos 15 años. Mi formación gastronómica estaría más vinculada al exceso que a la moderación. Vengo del ‘lado oscuro’, pero desde hace 14 años me dedico a temas saludables”, nos explica Josep para poner en contexto su llegada al mundo del cine desde la gastronomía.

“En el libro intento que los lectores ganen salud de una manera divertida, amena y original. Muchos de mis amigos, de mi edad, jamás leerían un manual de nutrición tradicional, pero este enfoque a través del cine los conecta y emociona. El libro es un mix, pero en las librerías lo están poniendo más en cine que en alimentación”, comenta.

En realidad, 'Comer de cine' es un repaso a 12 películas, desde 'La guerra de las galaxias' hasta 'Perfect days', pasando por 'Pulp Fiction' o 'Lost in translation', que sirve para que Josep explique distintos aspectos de la alimentación y proponga un menú de día completo relacionado con cada una de ellas.

Una excusa

El cine, en definitiva, es una excusa para hablar de nutrición, su especialidad: "No hablo de películas donde la alimentación sea protagonista, sino de cómo me han alimentado emocionalmente a lo largo de mi vida y el tema nutricional que me evocan cada una de ellas".

De hecho, Josep tiene claro que la comida no es precisamente un tema demasiado recurrente en el cine, aunque agradece que lo sea cada vez más en la televisión. Sin embargo, en cada uno de los films analizados encuentra un resquicio por el que colarse y un objetivo nutricional al que ‘atacar’. "En la mayoría de películas que menciono en el libro, la comida no es el eje principal, pero en todas hay detalles. 'Lost in Translation' me sirve para hablar de la cocina japonesa, 'Casablanca' me lleva al tema del sistema cardiovascular y el corazón, con Hitchcock abordo el estrés y el sistema nervioso y 'Perfect Days', una de las últimas películas que vi, me viene genial para hablar de la alimentación consciente. El libro empieza con 'Star Wars' y termina con 'Perfect Days', dos enfoques sobre la alimentación: una más energética y otra más consciente, que es la base de mi trabajo", desmenuza Pont.

Lost in Translation me sirve para hablar de la cocina japonesa, Casablanca me lleva al tema del sistema cardiovascular y el corazón, con Hitchcock abordo el estrés

Y es precisamente 'La guerra de las galaxias' uno de los films en los que nos detenemos. Y lo hacemos para descubrir que uno de los héroes de la infancia de medio mundo… ¡era vegano!: “Luke Skywalker podría ser vegano perfectamente. En Star Wars ves que los Jedi se alimentan de cereales, smoothies y bebidas azules. Además, el equilibrio que predican es muy coherente con una alimentación vegana".

Y no sólo Luke, otros muchos personajes de grandes éxitos cinematográficos tienen sus peculiaridades si los observamos desde el punto de vista nutricional: "Es cierto que la alimentación puede definir a un personaje. No es lo mismo la comida rápida en 'Pulp Fiction' que la mesa familiar en 'El Padrino'. La manera en que alguien come dice mucho sobre su personalidad”.

La alimentación puede definir a un personaje. No es lo mismo la comida rápida en Pulp Fiction que la mesa familiar en El Padrino

Josep extrapola lo que sucede en el cine a un ejemplo del día a día. “Hay muchas empresas que, en selección de personal, evalúan a los candidatos haciéndolos subir escaleras para ver su comportamiento o invitándolos a comer. Yo lo hago. En la mesa se ve la educación, la manera de compartir, la postura, el trato con el camarero... No hay trampa. En 'El Padrino' hablo mucho de cómo la mesa es un espacio ideal para transmitir valores".

La personalidad en la mesa

Y no sólo se pueden observar los valores sino que en la mesa también se ponen de manifiesto gran parte de los rasgos de la personalidad. "No es igual una persona que pide una milanesa con macarrones boloñesa que un osobuco. Lo que eliges en un restaurante dice mucho de ti, de tu cultura gastronómica y hasta de tu apertura a lo nuevo. Alguien que siempre pide lo mismo quizás es más conservador, mientras que quien experimenta con sabores atrevidos puede ser más creativo o aventurero", razona Josep.

Ante esta afirmación no podemos evitar hacer un ejercicio de imaginación cinematográfica: "Me he imaginado a Humphrey Bogart o Cary Grant comiendo de un modo elegante y discreto. A Bogart, en particular, lo veo más bebiendo en una barra de bar que sentado en una mesa. Pero si tuviese que elegir a un personaje para compartir una cena de película, me quedaría con tres actores: Harrison Ford, Humphrey Bogart y Toni Servillo, en su papel de Jep Gambardella en 'La gran belleza'. Entre esos tres, creo que elegiría a Humphrey Bogart. Seguro que lo pasaríamos bien".

Puestos a ficcionar, le pedimos a Josep un ejercicio en el que meta en la coctelera todos los menús que propone en ‘Comer de cine’ y nos diseñe un día completo de comida saludable.

Vayamos por orden cronológico: “Me quedaría con el desayuno de 'La guerra de las galaxias' o de 'Perfect Days', un desayuno tranquilito, de manera muy consciente. Sería un porridge de avena o unas tostadas con aguacate y hummus. Algo saludable para empezar el día, con una energía estable".

"Para la comida, me podría quedar con algún plato italiano, incluso con el pollo a la Marsala de 'El Padrino'. Es una proteína animal bien cocinada, contundente pero equilibrada, que también podría encajar”, explica Pont.

Y para terminar el día… “Para la cena, siempre es importante escoger algo ligero. La cena es el momento más importante a nivel nutricional y dietético del día. Es crucial descansar bien y digerir correctamente, y muchas veces cometemos el error de cenar demasiado antes de ir a la cama. Lo que cenas, te lo llevas a dormir. Aquí podríamos elegir algo ligero, como el sashimi de 'Lost in translation' o, por ejemplo, la crema de garbanzos con espinacas y shiitake que aparece en 'Rocky'. Es un plato muy interesante porque combina proteína vegetal, con el garbanzo como base, y la espinaca, que siempre queda bien. Además, las setas shiitake tienen un efecto terapéutico y medicinal para el sistema inmune. Sería una cena digestiva e interesante".