Algunos de los famosos más populares del mundo se concentraron el lunes 5 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York para asistir a la MET Gala 2025 . Muchos de ellos lucieron atuendos extravagantes, adaptándose a la temática de la nueva exposición de su Instituto del Traje, ' Superfine: Tailoring Black Style ' ('Impecable: la confección del estilo negro’), y al ‘dress code’ correspondiente, ‘ Tailored For You ’ (‘A tu medida’). Tras pasar por la alfombra azul, los invitados pudieron disfrutar de un cóctel y de una cena en la que cada detalle estaba pensado.

El encargado del menú de la MET Gala 2025 fue Kwame Onwuachi, chef neoyorquino que tiene el restaurante Tatiana, el mejor de la ciudad según The New York Times, y en el que apuesta por la cocina afrocaribeña. El cocinero explicó a Vogue cómo creó la comida del evento y se adaptó a la temática del mismo: “Me inspiré en el dandismo negro y la experiencia negra en la moda. Proviene de diversas avenidas y rutas de la diáspora. Quería plasmar todo eso, desde los aperitivos hasta la cena en la gala… Podemos ser tan poéticos como queramos, pero al final tiene que ser bueno”.