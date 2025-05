Nueva York se convertirá este lunes 5 de mayo en un punto clave para el mundo de la moda con la celebración de uno de los eventos más comentados año tras año por sus estilismos. El Museo Metropolitano de Arte de la ciudad acogerá la MET Gala 2025, por cuya alfombra roja desfilarán celebridades con atuendos que no están concebidos para pasar desapercibidos. El Instituto del Traje del museo presentará la exposición 'Superfine: Tailoring Black Style' ('Impecable: la confección del estilo negro’), explorando el concepto del dandismo desde su origen hasta su influencia en la estética contemporánea. El ‘dress code’ que se exige a los asistentes en esta ocasión es ‘Tailored For You’ (‘A tu medida’).