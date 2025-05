Legumbres con moho y parásitos: ¿es peligroso para la salud?

Es posible que esta noticia nos cause miedo y desconfianza, pero antes de llevarnos las manos a la cabeza, conviene aclarar algunos detalles. Lo primero es que, el hecho de que un incumplimiento se considere “grave” no significa necesariamente que vaya a tener consecuencias negativas para la salud, ni que estas vayan a ser necesariamente graves. Lo que quiere decir es que las legumbres con esas características no deberían estar en el mercado porque no son aptas para la venta.