Precisamente el etiquetado de las legumbres analizadas, en las tres campañas de inspección realizadas, evidencia que en más de la mitad falta la fecha de envasado (52,63 por ciento) y es frecuente la ausencia de información respecto a la categoría (42,11 por ciento) o qu e no se especifique la duración mínima (28,57%) o el país de origen , cuando se trata de legumbres importadas.

Las legumbres ecológicas no se libran de los incumplimientos y el 40% de los productos controlados se ha verificado que incumplen alguno de los requisitos del etiquetado de productos ecológicos.

Kontsumobide califica de “más graves” los resultados de las legumbres que se venden online . En el cien por cien de los casos no se informa sobre la fecha de envasado y tampoco se informa correctamente sobre el valor energético y las cantidades nutrientes.

Además, el cien por cien de las tiendas online analizadas incumple las obligaciones de información de las ventas a distancia, ya sea por no respetar el fuero del domicilio del consumidor (75%), no informar del derecho de desistimiento ni proporcionar un modelo de desistimiento (50%), o no informar del plazo de entrega (25%).