Jesús Rojas 21 MAY 2025 - 08:00h.

La reportera al frente del programa ‘Me voy a comer el mundo’ ha probado todo tipo de recetas en los más de 70 destinos que ha visitado

Desde Tokio al Amazonas pasando por Jamaica o Corea del Sur, estos son los cuatro platos más peligrosos que se ha encontrado

Cuando nos confirmaron que esta foodie y viajera incansable, a la que conocerás por sus apariciones en televisión o por su perfil de Instagram, iba a pasar un par de días seguidos en Madrid, no lo dudamos. Teníamos que hacer todo lo posible para sentarnos a charlar un rato con ella de sus dos grandes pasiones: la gastronomía y visitar todo tipo de lugares alrededor del mundo. Cuanto más exóticos, mejor.

Cualquiera que le haya seguido un poco la pista en los últimos años sabe que Verónica Zumalacárregui hace años que, prácticamente, vive dentro de un avión o en la sala de embarque de un aeropuerto. Y es en esos instantes fugaces que pasa en la capital cuando aprovecha para grabar programas como el que presenta junto al gran Rafael Ansón (‘Dos Miradas’), fundador de la Real Academia de la Gastronomía. Sirva esto último para enfatizar que no ha sido nada fácil robarle unos minutos a la también autora de ‘La vuelta al mundo en 15 mujeres’.

Y aunque lo primero que nos gustaría preguntarle es cómo ha conseguido hacer tantas cosas (su currículum es amplísimo), a pesar de ser su juventud, preferimos que quien se define como “curiosa por naturaleza” nos hable de algo mucho más divertido. Concretamente, le pedimos que nos ilustre acerca de aquellos alimentos peligrosos que ha probado en cualquiera de esos viajes por los rincones más recónditos del mundo. Y, por si eso no fuera ya suficiente, que nos lo demuestre con una foto del plato en cuestión. Porque somos un poco desconfiados, tenemos que reconocerlo.

Así que toma nota de las cuatro palabrejas que te vas a encontrar a continuación por si en algún momento de tu vida te planteas viajar a alguno de estos países. Lo de probarlos o no ya es decisión tuya. Aunque tenemos muy claro qué es lo que te recomendaría esta madrileña trotamundos. ¡Buen viaje! Y suerte…

Ackee

“Es una fruta que sólo puede ingerirse cuando se abre de forma natural en el árbol. Si la comes abriéndola tú, puede ocasionar la muerte. En Jamaica el plato nacional es ackee con bacalao, y lo toman para desayunar (sí, curioso). Lo probé con los rastafaris en la selva de Jamaica, grabando una de las vivencias más auténticas que he tenido nunca. Me llevaron a su casa (un chamizo en medio de la jungla), se puso a llover, comenzaron a cantar canciones de Bob Marley bajo la lluvia mientras cocinaban y luego se fumaron algo (que yo no me atreví a probar) para, acto seguido, echarse la siesta en su hamaca mientras yo permanecía ojiplática”.

Sannakji

“Es el pulpo que se come crudo, y vivo. Se sirve en Corea del Sur, y lo cierto es que ir a probarlo no es mal plan. Te vas al mercado central de Seúl, la capital surcoreana, y te das un paseo por los puestos, en los que tienen mucha variedad de pescado y marisco vivo. Luego eliges el pulpito que te apetece y te lo llevas a alguno de los bares y restaurantes que están al lado del mercado para que te lo preparen. Básicamente, lo cortan en trocitos y le ponen aceite de sésamo y poco más, porque está crudo. Cuando te traen el plato, ves los trozos de tentáculos moviéndose, y cuando te lo metes en la boca se sigue moviendo, lo cual es bastante extraño. Además, si te toca una parte con tentáculos, se te pega al paladar y es francamente difícil quitárselo. Es por eso que este pulpo crudo puede ser mortal, porque te puedes ahogar. En mi opinión, el riesgo no merece la pena”.

Yuca brava

“Yo la probé en el Amazonas peruano. Me acuerdo de estar con una indígena que estaba recogiendo yucas y preguntarle si podía probar un trocito, aunque fuera crudo. Ella negó con la cabeza poniendo los ojos en blanco y se pasó un dedo por el cuello como diciendo “si la pruebas, la palmas”. Yo me quedé alucinada porque la yuca es uno de los alimentos básicos en la dieta de los indígenas del Amazonas. Por lo visto, esta yuca alberga un veneno que, al ser ingerido, y tras mezclarse con las enzimas del estómago, se convierte en cianuro. Por eso, para comerlo hay que cocinarlo previamente. A mí esto sí que me gusta bastante, también se conoce como mandioca, y lo mejor es que se puede preparar de mil maneras”.

Pez Fugu

“Lo probé en una taberna muy genuina en un barrio de Tokio llamado Setagaya. No había nadie que no fuera japonés y los parroquianos me miraban atónitos mientras probaba este pez globo, conocido por el veneno que albergan sus órganos internos. Para extraerlo y poder hacer sashimi hace falta un título especial que acredite que te has formado para ello. Si no lo retiran bien, el comensal puede morir. A mí no me pareció gran cosa, da una pequeña sensación eléctrica. Creo que, definitivamente, no tenemos el paladar tan entrenado como los japos para identificar matices en el pescado crudo”.