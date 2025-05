¿Sabías que si combinas las lentejas con vitamina C absorbes mejor el hierro?

María Pelazas 22 MAY 2025 - 08:00h.

María Pelazas nos explica en un nuevo vídeo de '¿Sabías que?' cómo conseguir que nuestro organismo absorba mejor el hierro: la clave está en la vitamina C

Con el paso de los años, como sociedad, nos hemos concienciado de lo importante que es una buena alimentación. Tener una alimentación variada nos ayuda a obtener todos los nutrientes que el organismo necesita para poder funcionar correctamente. Es muy probable que, pese a que creas que mantienes una dieta correcta, te sientas sin energía o sin vitalidad, y puede ser porque no estés absorbiendo correctamente el hierro que consumes, por lo que tendrías que vigilar cómo lo combinas.

De ello nos habla en un nuevo vídeo de ‘¿Sabías que?’ la experta en dietética María Pelazas, que más allá de los beneficios que tiene el hierro para nuestro cuerpo, nos advierte de que es clave vigilar cómo lo tomamos.

De esta manera, Pelazas subraya que el hierro de origen vegetal está muy presente en alimentos como las lentejas o las espinacas, pero se trata de hierro no hemo que el organismo no es capaz de absorber con la misma facilidad que lo hace con el hierro hemo, el de origen animal. ¿Y qué podemos hacer para mejorar esa absorción? Pues el mito que corre sobre la vitamina C es real y puede ser nuestro gran aliado.

Ahora bien, las naranjas no son el único alimento rico en vitamina C, es más, hay otros, como el brócoli, el pimiento rojo o el kiwi, que tienen un mayor contenido en vitamina C que las propias naranjas. ¿Quieres saber más sobre cómo potenciar tu consumo de hierro y que tu organismo lo aproveche? En el vídeo María Pelazas te da todas las claves.

Además, para enseñarnos una buena forma de consumo de hierro con productos ricos en vitamina C, la experta en dietética nos da en el vídeo la receta de una ensalada templada de lentejas para potenciar la absorción de hierro.

Receta de una ensalada templada de lentejas y espinacas Dificultad Baja Tiempo 15 min. Ingredientes Para la ensalada Lentejas cocidas

Espinacas

Pimiento rojo

Cebolla morada

Tomates cherry

Caballa en aceite de oliva

Mozzarella o el queso que más te guste

Perejil fresco Para la vinagreta Zumo de naranja

Vinagre

Aceite de oliva

Comino

Orégano

Sal Elaboración Se trata de una receta de lo más sencilla en la que solo hay que mezclar todos los ingredientes para tener una ensalada completa rica en hierro. Para el aliño lo mismo, solo hay que mezclar todos los ingredientes y echar la mezcla por encima de la ensalada.

