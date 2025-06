Daniel Brito 11 JUN 2025 - 10:07h.

El gazpacho es una de las recetas estrella cuando empieza el calor, pero a más de uno le repite después de tomarlo

Hay dos ingredientes culpables de ello, el pepino y el ajo, pero hay trucos para que no ocurra

Compartir







Las altas temperaturas han decidido asentarse ya en nuestro país tanto de día como de noche —y parece que ya no van a irse— y esto nos ha hecho cambiar nuestra alimentación para empezar a comer platos más ligeros y frescos que nos ayuden a sobrellevar el calor y a seguir comiendo de forma saludable. Uno de los platos estrella de la temporada veraniega es el gazpacho que, sin embargo, a algunas personas no les termina de sentar del todo bien porque les repite. Si te pasa esto no te preocupes, solo tienes que hacer unos pequeños cambios en la receta para que no te ocurra más, así que te contamos los trucos clave.

Los ingredientes del gazpacho clásico, que han nacido muchas variantes, son bien conocidos: tomate, pimiento, pepino, cebolla, ajo, pan, aceite de oliva y vinagre. Ingredientes que dan como resultado ese caldo fresquito que tanto nos gusta, aunque algunos nos pueden provocar ese reflujo que se nos queda toda la tarde dentro. ¿Quiénes pueden ser los responsables? El pepino y el ajo, pero hay solución.

PUEDE INTERESARTE Tres gazpachos alternativos si te sienta mal el pimiento para tomar todo el año

El truco del pepino

La farmacéutica y dietista-nutricionista Marián García, más conocida como Boticaria García, explicó en un vídeo de sus redes sociales que el pepino “tiene unos ácidos grasos en las membranas que al digerirlos se liberan y se descomponen en estómago formando unos gases que después se pueden elevar de vuelta y arrastrar las sustancias aromáticas a la boca”.

¿Cómo se puede solucionar esto? Se puede hacer sumergiendo el pepino en vinagre o zumo de limón un rato antes de preparar el gazpacho, lo que permite que se liberen esos compuestos volátiles. No obstante, también es clave quitar los extremos y las semillas, zonas en las que se concentran curcubitacinas, responsables de la generación de gases.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Quita el germen del ajo

El ajo es otro ingrediente que nos puede generar ese malestar de estar repitiendo el gazpacho durante horas y seguramente habrás escuchado que para evitarlo es esencial quitarle el germen.

Se trata de un truco efectivo que se logra simplemente partiendo el ajo por la mitad y quitando esa zona fina que está en el medio y ya meter el ajo en la batidora para preparar el gazpacho.

Utilizar ajo asado

Otro consejo que se puede seguir más allá de quitar el germen del ajo es utilizarlo asado en lugar de crudo. Basta con cortar la parte superior de la cabeza de ajos y asarla en el horno o en la freidora de aire. Con ellos puedes hacer el gazpacho y el resultado hará que no te repita tanto después de tomarlo.