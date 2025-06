Beyoncé contó que siempre desayuna y cuáles son sus snacks favoritos para picar entre horas

La cantante siguió una estricta dieta vegana para prepararse para una actuación muy importante

Compartir







Beyoncé no es el tipo de estrella que enseña muchos detalles de su vida personal y de su día a día en las redes sociales. La cantante ha probado en ocasiones estrictos planes de alimentación para prepararse para algunos de sus conciertos o actuaciones más especiales, pero para mantenerse en forma sigue una dieta más accesible. Ella misma compartió qué come durante un día cualquiera en una entrevista para Shape, en la cual también confesó cuáles son sus snacks favoritos para picar entre horas.

PUEDE INTERESARTE El whisky de Beyoncé con el que rinde homenaje a su bisabuelo

El desayuno de Beyoncé

La artista no es de esas personas que practica el ayuno intermitente e incidió en que siempre toma un buen desayuno para tener energía por las mañanas: “Siempre desayuno, por ejemplo, claras de huevo revueltas, un smoothie de verduras o cereales integrales con leche desnatada”. Además, a lo largo de la jornada suele decantarse por los alimentos integrales e intenta beber por lo menos un galón (unos 3,7 litros) de agua con limón.

Según los expertos en salud de Healthline, esta cantidad de agua al día puede beneficiar a algunas personas, pero las necesidades de hidratación de cada individuo sin diferentes. La Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos indica que la mayoría de las mujeres cubren sus necesidades de hidratación con 2,3 litros de agua al día, procedentes de bebidas y comidas.

PUEDE INTERESARTE El restaurante favorito de Beyoncé en Barcelona que fusiona los sabores de dos países

La comida de Beyoncé y sus snacks

“Para comer y cenar tomo mucho pescado y verduras”, afirma la intérprete de ‘Crazy in love’ en su entrevista. Desde Eating Well señalan que su dieta también incluye otros alimentos ricos en hidratos de carbono, como los que aparecen en algunas de sus publicaciones en las redes sociales. Beyoncé también consume pan de pita y quinoa. Por otro lado, para saciar el hambre sus snacks favoritos son las palomitas, las barritas de proteínas con plátano y las frutas frescas. Uvas, cerezas y sandía han aparecido entre sus fotos en Instagram.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La cena de Beyoncé y su capricho favorito

La cantante suele cenar productos que aportan proteínas de alta calidad, como distintos tipos de pescado blanco o de carne magra, junto a verduras. Eso sí, los domingos y alguna otra noche en la que cena fuera de casa se permite saltarse la dieta. “Siempre me doy el gusto de comer algo los domingos, cuando puedo comer lo que quiera. Normalmente es pizza, que es mi capricho favorito”, declara en su entrevista.

Sus canciones también dan pistas sobre otros de sus alimentos preferidos. Por ejemplo, los espaguetis dan título a uno de los temas de su disco ‘Cowboy Carter’. Cabe destacar que ha visitado con su familia algunos restaurantes italianos de Nueva York, como Mamo, Bar Pitti y Lucali. Otras de sus composiciones y trabajos musicales apuntan a que le encanta la limonada casera (‘Lemonade’ fue su sexto disco en solitario) y a que suele llevar un bote de salsa picante en su bolso.

La dieta vegana que siguió

El documental ‘Homecoming’ de Beyoncé mostró cómo la diva se preparaba para su actuación en el festival de Coachella en 2018. No solo tuvo que entrenar y ensayar coreografías durante semanas, sino que siguió una estricta dieta vegana. La cantante y su marido, Jay Z, confiaron en el experto en salud Marco Borges para seguir su programa nutricional de 22 días. Ella compartió en Instagram en su momento, cuando faltaban 44 días del evento, una tostada con aguacate.

En 2015 había hablado con New York Times sobre una alimentación sana y los beneficios de una dieta vegetariana: “Tuve una piel radiante sin tener que privarme de carbohidratos. Incluso dormía mejor”. Años después, en una entrevista con GQ publicada en 2024, la artista contó que no ha prescindido por completo de la carne: “He intentando centrarme en mi bienestar, en tomar mis suplementos y comer muy sano. Este verano he dejado de comer carne, excepto pavo”.