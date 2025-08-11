Tres alimentos que aceleran el metabolismo en verano (y tres que lo ralentizan), según un experto

Daniel Brito 11 AGO 2025 - 08:30h.

El fisiólogo y especialista en metabolismo, nutrición y ejercicio físico Helios Pareja da las claves: "No existen alimentos milagrosos"

Cómo acelerar el metabolismo 'naturalmente' para adelgazar: "No estamos condenados a ganar peso con la edad"

Compartir







Nuestro metabolismo puede cambiar de una época a otra, especialmente cuando variamos la alimentación dependiendo de la temperatura y la climatología. Por eso mismo hay quien busca alimentos que aceleren el metabolismo ahora que es verano, pero el fisiólogo y especialista en metabolismo, nutrición y ejercicio físico Helios Pareja, autor del libro ‘Inteligencia metabólica’, es claro “no existen alimentos milagrosos que por sí solos aceleren el metabolismo”.

A pesar de ello, Pareja sí que expone que existen algunos alimentos que “por su composición, pueden ayudar a activarlo, especialmente en verano, cuando buscamos opciones ligeras y refrescantes”.

Y al igual que los hay que lo aceleran, están los que lo ralentizan, que no quiere decir que sean ‘malos’, sino que hay que entender que “pueden interferir con un metabolismo saludable si forman parte habitual de la dieta". Para entenderlo mejor, el experto nos da tres alimentos que consiguen acelerar el metabolismo en la temporada estival y tres que lo ralentizan.

PUEDE INTERESARTE Cómo elegir sandía y melón para que estén en su punto

Tres alimentos que lo aceleran

Café

La cafeína presente en el café o el té estimula el sistema nervioso y aumenta la liberación de catecolaminas, lo que favorece la movilización y oxidación de las grasas como fuente de energía. Tomado sin azúcar y con moderación, incluso en formato frío, puede ser un buen aliado para mantener el metabolismo activo en verano. Además, ayuda a mejorar el rendimiento físico y mental, y es una alternativa más saludable a muchas bebidas azucaradas del verano.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Pescados azules (como sardinas, caballa o atún)

Son una fuente excelente de proteínas y ácidos grasos omega-3, que ayudan a preservar la masa muscular —clave para mantener un metabolismo activo— y favorecen la regulación hormonal. En verano, son ideales para preparar platos fríos, como ensaladas o tostas ligeras.

Alimentos con picante natural (como guindilla o jengibre)

Contienen compuestos como la capsaicina, que pueden aumentar ligeramente el gasto energético al estimular la termogénesis. Usarlos con moderación en salsas, aliños o marinados puede dar sabor y un pequeño impulso metabólico sin necesidad de añadir calorías vacías.

Por supuesto, estos alimentos solo tienen efecto cuando forman parte de un conjunto equilibrado: moverse cada día, descansar bien y mantener una alimentación variada siguen siendo la base para un metabolismo saludable a cualquier edad.

Tres alimentos que lo ralenticen

Alcohol

El alcohol aporta muchas calorías vacías, pero casi ningún nutriente útil. Además, cuando el cuerpo lo metaboliza, da prioridad a eliminarlo antes que a procesar otros sustratos como las grasas o los hidratos. Esto puede frenar momentáneamente la quema de grasa y dificultar la regulación energética. También afecta al sueño, lo que a su vez impacta negativamente en el metabolismo.

Ultraprocesados ricos en azúcares simples y harinas refinadas

Productos como bollería, galletas, cereales azucarados o snacks industriales provocan picos de glucosa en sangre seguidos de bajadas bruscas, lo que altera la insulina y favorece el almacenamiento de grasa. Además, no sacian, lo que nos lleva a comer más de lo necesario sin darnos cuenta.

Grasas trans o hidrogenadas

Estas grasas, presentes en algunas margarinas, fritos industriales o comida rápida, alteran la función de las membranas celulares, favorecen la inflamación y afectan negativamente a la sensibilidad a la insulina. Su consumo regular puede contribuir a un entorno metabólico más ineficiente y a una mayor acumulación de grasa visceral, especialmente perjudicial en edades medias y avanzadas.