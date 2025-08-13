Violeta Mangriñán llevó a Fabio Colloricchio a un conocido restaurante de Milán

Además, la valenciana compartió con sus seguidores a cuánto había ascendido la cuenta

Violeta Mangriñán se ha consolidado como una de las influencers más destacadas del sector en España, con más de un millón de seguidores en TikTok y más de 2 millones en Instagram. La valenciana comparte detalles de su día a día, de sus proyectos y de sus viajes en familia, como una visita a Milán en la que enseñó la que considera “la mejor pasta del mundo”.

La creadora de contenido llevó a su pareja, Fabio Colloricchio, a un restaurante de la ciudad italiana: “Me parece fuerte que esta persona haya vivido años en Milán y tenga que venir Violeta, de Valencia, a hacerle comer la mejor pasta… Las expectativas están muy altas, espero que le guste porque él es de morro muy fino”. El local que visitaron es Langosteria Café (Galleria del Corso, 4, Milán), ubicado en la zona de las galerías Vittorio Emanuele II, muy cerca de la piazza del Duomo.

“Mi pasta favorita en este restaurante es la pasta con langosta y limón”, contó Violeta a sus seguidores en las redes sociales. Los exconcursantes de ‘Supervivientes’ pidieron un plato de la citada pasta para cada uno, pero también otro de orecchiette con frutti di mare para compartir, algo de lo que Mangriñán se arrepintió: “Creo que debería haber pedido solo la pasta con langosta. El entrante no me ha gustado tanto”.

Violeta grabó la reacción de Fabio al probar el plato principal por el que habían acudido al restaurante. “Está buenísimo, ¿a que sí?”, comentó ella. Aunque él bromeó en un principio y simuló que no le había gustado, acabó reconociendo que la comida estaba bien y le dio una nota de 7,5. “¿En serio?”, soltó la influencer al escuchar la puntuación de su pareja. Colloricchio rectificó posteriormente y subió la nota a un 8, mientras que ella incidió: “Para mí es un claro 10 de 10… Tengo que decir que para mí es la mejor pasta del mundo. Está al dente, durita, es una pasta como muy fina. Tiene un saborcito ahumado a la langosta, al limón… Es una pasta que no te la puedes hacer en casa. Es perfecta”.

El precio de “la mejor pasta del mundo”

Violeta Mangriñán mostró en su vídeo que tanto Fabio como ella habían dejado sus platos sin restos, dejando claro que les había gustado mucho lo que comieron en Langosteria Café. De vuelta en su hotel, la influencer reveló que la cuenta en el restaurante ascendía a 260 euros en total. El precio de la pasta con langosta y limón es de 100 euros por cabeza: “Solo los dos platos de pasta ya eran 200 euros. El resto han sido las bebidas, la manzanilla y el otro plato de pasta”.

Los restaurantes de Langosteria

Langosteria es un grupo italiano que cuenta con varios establecimientos gastronómicos en Milán. Además de Langosteria Café, la ciudad acoge Langosteria Cucina (Via Savona, 10) y Langosteria Bistrot (Via Privata Bobbio, 2). La compañía también tiene locales en París, Paraggi, St. Moritz y planes de abrir en Londres, Miami y Porto Cervo.

Sus especialidades son la pasta y los productos del mar, como indican en la frase que utilizan en su descripción en Instagram: “Mariscos para experiencias inolvidables”. Enrico Buonocore, fundador de la cadena Langosteria, fue bautizado como “el rey del marisco de Milán” por The Wall Street Journal, medio que destacó que había convertido sus restaurantes en una visita obligada para foodies y fashionistas. El emprendedor no solo cuida la calidad y la frescura de los alimentos, sino también la disposición de las mesas, la iluminación, los atuendos del personal y todos los detalles en el interior de cada local.