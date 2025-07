La receta de la ensalada crujiente de manzana y alcaparras de Pamela Anderson

Daniel Brito 31 JUL 2025 - 13:46h.

La actriz y actual pareja de Liam Neeson tiene la receta de una ensalada perfecta para disfrutar en verano

El menú vegano que Pamela Anderson prepara para sus hijos en su nuevo programa de cocina

En los últimos años Pamela Anderson ha conseguido, poco a poco, resurgir en el mundo del cine y ganar un respeto en la industria que no siempre se le ha otorgado. Primero con la película ‘The Last Showgirl’, cinta dirigida por Gua Coppola con la que logró la nominación al Globo de Oro, y ahora con ‘The Naked Gun’, largometraje que protagoniza con Liam Neeson, actor con el que ya se ha confirmado, tras los rumores previos, que son pareja tras una vida amorosa complicada de ambos. Pero entre cine y amor, Pamela Anderson le ha dedicado gran parte de su tiempo de los últimos años a la cocina.

La actriz publicó hace un tiempo el libro de recetas ‘I love you: Recipes from the heart’, un recetario que empezó a montar como regalo para sus dos hijos, Brandon y Dylan, y que ha terminado siendo todo un éxito.

“Un libro de cocina de estilo de vida; nada lujoso, solo recetas familiares actualizadas, basadas en plantas; y entretenido con un tipo humilde de alegría. Celebra la magia de los escenarios donde la naturaleza siempre tiene un asiento orgulloso en la mesa”, decía la intérprete sobre el libro de recetas.

Gran parte de las recetas de que comparte en el libro la actriz de ‘Los vigilantes de la playa’ son veganas, con verduras y productos que ella misma recoge de su huerta, como puede ser esta ensalada crujiente de manzana y alcaparras que se prepara de forma rápida y que es ideal para el verano.

“Me encanta esta ensalada, tiene un crujiente muy agradable. La manzana fresca y crujiente y el sabor del hinojo se complementan a la perfección, además de que las alcaparras le añaden un toque salado”, explica sobre esta receta su autora. ¿Quieres saber cómo hacerla? Te damos los detalles de la ensalada de Pamela Anderson.