Daniel Brito 18 AGO 2025 - 10:49h.

En solo 20 segundos el chef de DiverXO tiene los huevos fritos como a él le gustan, con bien de puntilla en los bordes de la clara

El secreto de las nuevas alitas de pollo de Dabiz Muñoz: "Es clave para que queden melosas"

Compartir







“Freír un huevo es fácil, freírlo bien, no es tan fácil”. Estas eran las palabras que decía el chef Dabiz Muñoz en uno de sus vídeos de Instagram cuando se disponía a freír un huevo para completar una receta. Y lo cierto es que todo el que haya cocinado un mínimo sabe que tiene razón, que no es sencillo que la yema quede al gusto de todos (y sin romperse) o conseguir la puntillita en el borde de la clara. Por eso te damos los trucos del cocinero de DiverXO para hacer los huevos fritos perfectos.

Muñoz es un amante de los huevos fritos y en más de una ocasión se ha mostrado en redes mientras los cocinaba. “Me flipan los huevos fritos en mucho aceite de oliva humeante, con la puntilla bien tostada y muy crujiente, el resto de la clara no muy hecha y la yema cocinada pero cremosa, que no liquida”, contaba en una de sus publicaciones de Instagram, donde deja clara que hacer el huevo frito no deja de ser un proceso complejo, pero que en solo unos 20 segundos él logra tenerlo listo para mojar pan.

El truco de su huevo frito

Aunque él hace el huevo frito de forma rápida, la realidad es que requiere de técnica y paciencia para hacerlo perfecto, o al menos como más le gusta a Dabiz Muñoz. El chef calineta bien el aceite, echando medio dedo de aceite de oliva virgen extra sobre la sartén.

PUEDE INTERESARTE La gira gastronómica de Jennifer López por España: los restaurantes en los que comió

El marido de Cristina Pedroche utiliza huevos frescos de corral que, una vez echa sobre el aceite bien caliente y no lo toca hasta que pasan unos segundos y la clara está hecha al gussto, aún jugosa, pero ya con la puntilla creada.

Entonces le echa un poco del aceite por encima con la espumadera y lo saca, escurriendo bien el aceite. “Bien de puntillita, poquito hecho en el centro. Que quede como un buñuelito, bien centrada la yema, blanquita la clara que la cubre, pero alrededor una puntilla perfecta que cruja. Esto es importante”, explica, aunque aun le queda un paso: echarle un poco de sal por encima.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Así es cómo Dabiz Muñoz consigue el que, para él, es sin duda el mejor huevo frito del mundo, con la clara y la yema bien blandita, pero con unos bordes crujientes que solo se consiguen con el aceite bien caliente. Y todo ello con menos de 20 segundos de cocinado.